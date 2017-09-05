عبد الله بن زايد: الخدمة المميزة للحجاج فخر للأمة الإسلامية

عمار يوسف، الاتحاد (أبوظبي، مكة المكرمة)

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمة للحجاج، يبعث على الفخر والأمل للأمة الإسلامية. وقال سموه في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر «ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمة مميزة للحجاج، يبعث الأمل والفخر للأمة الإسلامية لمستقبل أجمل».

واختتمت مناسك الحج أمس، وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التهاني من الزعماء والملوك والقادة من مختلف دول العالم بنجاح موسم حج هذا العام، وودع الحجاج غير المتعجلين مشعر منى بعد أن رموا أمس الجمرات الثلاث، في ثالث أيام التشريق في موسم الحج.

من جهته، كشف قائد غرفة القيادة والمراقبة والسيطرة بمنشأة الجمرات المقدم خالد العتيبي، عن رصد كاميرات قياس نسبة الحشود بمنشأة الجمرات عن تعجل 1.3 مليون حاج أتموا رمي الجمرات الثلاث ثاني أيام التشريق، مؤكداً عدم تسجيل أي حالات أمنية أو إصابات أو وفيات. وأضاف: «خصص لمنشأة الجمرات مسارات خاصة بكبار الشخصيات من ملوك ورؤساء دول ووزراء، وجدولت أوقات الرمي لهذه الشخصيات لتلافي تداخل استقبال وفود كبار الشخصيات بالجمرات، وتعجلت نسبة كبيرة من الوفود الرسمية وأتموا رمي الجمرات الأحد، وتبقت نسبة قليلة جداً أكملت رمي الجمرات أمس».

ومع انتهاء مناسك الحج لهذا العام، أعلن القائد العام لطيران الأمن اللواء محمد بن عيد الحربي، تنفيذ أكثر من 413 ساعة طيران عبر 517 طلعة جوية حتى نهاية يوم أمس، وذلك ضمن منظومة القطاعات الأمنية العاملة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة المشاركة خلال موسم حج هذا العام. وأوضح الحربي أن طائرات الأمن العام تواصل أعمالها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في أوقات مختلفة من السنة قبل بدء موسم الحج بتنفيذ جولات استطلاعية مكثفة للأطقم الجوية للتعرف إلى ما استجد من مشاريع عمرانية بالمشاعر المقدسة «منى ومزدلفة وعرفات»، والمناطق المركزية للحرمين الشريفين، والطرق التي تربط بينها، والقيام بتجربة المهابط الموجودة بها كافة، وكذلك المهابط الموجودة في المستشفيات والأبراج السكنية بالمناطق المركزية للتأكد من جاهزيتها للاستخدام وقت الحاجة. وفي السياق ذاته، رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم حج.