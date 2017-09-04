الجيش: تحرير ميدي خطوة نحو القضاء على الانقلاب

عدن (الاتحاد)

أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن عمر سجاف أن تحرير مدينة ميدي رسالة موجهة للانقلابيين أن الجيش الوطني بمساندة أشقائه في التحالف العربي عازمون على تحرير كل الأراضي اليمنية التي لا تزال تحت سيطرتهم.

وأضاف أن عملية تحرير ميدي تمت في ساعات قلائل عقب إعداد خطة عسكرية مع قوات التحالف لحسم المعركة واستعادة المدينة من سيطرة الميليشيات، مضيفا أن الانتصارات ستتواصل من أجل دحر الانقلابيين وتحرير الوطن من عبثهم الذي طال كافة مجالات الحياة. وأشار سجاف إلى أن الجيش الوطني والتحالف اتخذا استراتيجية الاستدراج والاستنزاف في معركتهما مع الانقلابيين ليكونوا عبرة لكل خائن ومنقلب على جمهوريته حسب وصفه، مشيرا إلى أن الانقلابيين أصبحوا بين عشية وضحاها خارج مدينة ميدي وتكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.