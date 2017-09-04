«التحالف» يكثف غاراته على مواقع الانقلابيين

عقيل الحلالي (صنعاء)

شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، غارات جوية على مواقع للانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في عدد من الجبهات.

وذكر بيان للجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في أطراف مدينة ميدي، مشيراً إلى أن الغارات دمرت أهدافاً لها في مزارع «النسيم» الواقعة بين ميدي وحرض، ومزارع «الجر» في مدينة عبس غرب حجة. وأضاف أن الغارات حققت أهدافها وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف وعتاد الميليشيا الانقلابية، مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً في غارات ومواجهات مع القوات الحكومية في ميدي خلال الأيام الماضية.

في غضون ذلك استمرت المعارك بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في عدد من جبهات القتال في اليمن ومنها بلدة «نهم» شرق صنعاء. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن القصف الجوي تزامن مع استمرار الاشتباكات بين الطرفين في منطقة «القتب» جنوب غرب نهم.

إلى ذلك، قال مصدر ميداني يمني، إن أكثر من 7 انقلابيين قُتلوا، خلال معارك بين الطرفين في محافظة الجوف، مشيراً إلى أن المعارك دارت في منطقة «برقا العضب» في جبهة الخنجر. وأضاف إن الحوثيين شنوا هجوماً مع وصول قوة جديدة إى معسكر الخنجر، موضحاً أن القوات الحكومية شنت هجوماً مضاداً، بينما دمرت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية آلية عسكرية للحوثيين في مديرية المصلوب.