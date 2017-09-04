تضارب الأنباء حول اعتقال صالح ونقله إلى صعدة

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تضاربت الأنباء بين تأكيد ونفي حول صدور قرار من ميليشيات الحوثي لاعتقال المخلوع علي عبد الله صالح ونقله من مقر إقامته في صنعاء إلى معقل المتمردين في محافظة صعدة، وذلك تزامناً مع ازدياد حملة الانشقاقات لمسؤولين وضباط موالين للمخلوع وتوجههم نحو مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فيما ذكرت مواقع إعلامية يمنية أن صلاح نجل المخلوع أصيب برصاصتين في الاشتباكات التي وقعت في منطقة جولة المصباحي في صنعاء السبت قبل الماضي.

وذكر موقع «العربية نت» الإخباري أن ميليشيات الحوثي قررت اعتقال حليفها المخلوع من مقر إقامته في صنعاء، ونقله إلى محافظة صعدة. وأكد مصدر يمني صدور قرار الميليشيات بإنهاء التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين عسكريين وأمنيين يمنيين أن صالح ربما يكون قد وضع قيد الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء. وأوضح المسؤولون الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم، أن صالح لم يغادر منزله منذ نحو أسبوع، وهو ما يعزز التكهن بأن حلفاءه الحوثيين وضعوه قيد الإقامة الجبرية، وفق قولهم. لكن

القيادي الحوثي محمد البخيتي نفى صحة الأنباء التي أشارت إلى صدور قرار من الميليشيا لاعتقال المخلوع. وقال إن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل.

وهاجم البخيتي في الوقت نفسه المخلوع صالح ، محذرا أنصاره من الانخداع به، قائلاً إنه أصبح خطرا على المجتمع. وأضاف : «علينا جميعا أن نعي خطورة علي صالح، لأنه لا يحمل القيم الاجتماعية اليمنية الأصيلة التي نحملها». وشهدت الأيام الماضية زيادة في حدة التوتر بين حليفي الانقلاب، حيث بدأت قيادات مقربة من صالح في الفرار والاحتماء بقبائلها، خصوصاً بعد تسريب قائمة باغتيالات حوثية. جاءت هذه التطورات وسط ازدياد حركة الانشقاقات في صفوف المسؤولين والضباط الموالين للمخلوع وازدياد عمليات الخطف التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق قيادات موالية له وقالت مصادر محلية في اليمن أمس، إن وزير التعليم العالي في حكومة الانقلابيين غادر صنعاء، متجها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وأن حسين حازب وصل أمس الأول إلى مسقط رأسه في جبل مراد في محافظة مأرب الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية. وكان حازب قد غرّد عبر حسابه في موقع «تويتر» الخميس الماضي «عندما يكون وطنك وشعبك وتاريخك ووجودك وسلمك الاجتماعي مستهدفا فان الصمت خيانه والرمادية خيانه، فالسكوت ليس من ذهب في كل الأحوال». وسبق أن تعرض حازب لمضايقات متكررة من قبل ميليشيات الحوثيين أثناء عمله في الوزارة، ومُنع من دخولها أكثر من مرة.