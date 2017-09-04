العيد في اليمن يزدان ببصمة إماراتية

عدن (وام)

اختتم مهرجان «هلال عدن الترفيهي الثاني» الخاص بالعائلات فعالياته التي أقيمت بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية؛ بهدف إدخال البهجة والفرحة في نفوس الأسر والأطفال تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وهو المهرجان الذي أقيم على كورنيش عدن واستمر يومين متضمناً مسابقات وفقرات ترفيهية للصغار والكبار شاركت في إحيائها فرقة «خليج عدن» المسرحيةالتي قدمت

وصلات غنائية ورقصات شعبية تعكس الفن العدني الأصيل.

وعبر الحضور عن شكرهم لـ«الهلال الأحمر» الإماراتية على دعمها المتواصل لأهالي وسكان عدن أسوة ببقية المناطق والمدن اليمنية المحررة، منوهين بأن الهيئة ورغم تركز جهودها على دعم القطاعات الحيوية المهمة، مثل الصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم المساعدات العينية والغذائية والأضاحي وكسوة العيد، إلا أنها لم تغفل الجانب الترفيهي، وحرصت للعام الثاني على التوالي على دعم تنظيم مهرجان عدن الترفيهي لإسعاد أهالي عدن خاصة العائلات والأطفال.

وفي السياق ذاته، تواصلت فعاليات مهرجان «عيدكم مخا» الترفيهي وسط إقبال كبير، وذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها لبث الفرحة والأمل في نفوس اليمنيين في ظل الظروف التي يعيشونها. وشملت الفعاليات أنشطة فنية وثقافية ورياضية واجتماعية؛ بهدف تطبيع الأوضاع، وعودة الحياة إلى المدينة. وأقيمت أمس، مسابقة للهجن شارك فيها متسابقون من مختلف مناطق المخا، وذلك بالقرب من كورنيش المدينة، وتم في ختامها توزيع جوائز نقدية على الفائزين. وأوضح منسقو الفعاليات أن المخا تعيش أجواء فرح وبهجة بعد معاناة كبيرة على أيدي الميليشيا الانقلابية. وعبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على ما تقدمه من دعم لمدينتهم خاصة والمدن اليمنية المحررة عامة.

وفي سياق آخر، تسلمت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في مدينة عدن 4 مولدات كهربائية مقدمة من دولة الإمارات، في إطار الدعم المتواصل للقطاعات الأساسية في المحافظات المحررة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلد جراء الأزمة الراهنة.

وأوضح مسؤولون في المؤسسة أن المولدات الكهربائية بقوة 600 كيلوفولت، وتم تركيها في فرعي المعلا والمنصورة من أجل تحسين مستوى خدمة الاتصالات وتحسينها بشكل أفضل، مضيفاً أن الإمارات تسهم بشكل فاعل في إنعاش قطاع الاتصالات من خلال المساعدات التي تقدمها بشكل مستمر منذ تحرر المدينة من سيطرة الميليشيات الانقلابية.