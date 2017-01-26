دبي تستضيف 50 ممثلاً لأبرز جهات السياحة والسفر في دول «التعاون»

دبي (الاتحاد)

استضافت دبي، خلال هذا الشهر، أكثر من 50 ممثلاً عن أبرز الجهات المعنية بقطاعي السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن جولتين تعريفيتين. ويأتي هذا الاهتمام بهذه المنطقة لما تشكله من أهمية في رفد دبي بالسياح، حيث يمثلون ما يقدر نسبته 24% من إجمالي عدد السياح الذين زاروا دبي، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016. وتعكس هذه الجولات التعريفية أهمية التدفق السياحي والسفر من دول المنطقة إلى دبي، وتعتبر من الجهود المستمرة التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، لإطلاعهم على جديد ما تقدمه دبي لكل سوق من تلك الأسواق.

وقالت حور الخاجة، مدير الترويج الخارجي في دبي للسياحة: «إن السوق الخليجي يعتبر من الأسواق الرئيسة لدينا، ونحن نحرص على الترويج للوجهات الجديدة التي تزيد جاذبية دبي السياحية، مثل (آي إم جي عالم من المغامرات)، و(دبي باركس آند ريزورتس)، وهذا بدوره يعزز سمعة دبي كوجهة مفضلة للعائلات والأفراد، ويساهم أيضاً في تشجيع السياح على قضاء مدة أطول في دبي للاستمتاع بتلك التجارب الترفيهية المميزة. ونحن سعداء باستضافة شركائنا من القطاع السياحي الخليجي، وإطلاعهم على الوجهات والمنتزهات الترفيهية الجديدة، وكذلك ما يشهده قطاع التجزئة من توسع وازدهار. وحرصنا على أن يكون برنامج الجولة التعريفية ممتعاً، بمنحهم الفرصة للتعرف إلى ما تقدمه دبي، إلى جانب تمكينهم من اختبار هذه التجربة بأنفسهم».

واستضافت «دبي للسياحة» في الفترة من 12 حتى 14 يناير الجاري وفداً رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين والعامّين لأبرز وكالات السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنحت الجولة التعريفية الضيوف وعائلاتهم الفرصة لأن يكونوا من أوائل الزوّار الذين يختبرون الوجهة الترفيهية الأحدث «دبي باركس آند ريزورتس» بكل طاقتها الاستيعابية، وكذلك الإقامة في فندق لابيتا، المنتجع المصمم على الطراز البولينزي، التابع لماريوت. كما نظمت «دبي للسياحة» عشاء عمل لشبكة شركائها مع 15 ضيفاً يمثلون شركات من المملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، وقطر، شارك فيها أيضاً «طيران الإمارات»، و«ألفا لإدارة الوجهات»، و«جي تي إيه».