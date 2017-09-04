قرقاش: الإمارات رمز ناجح ولو كرهت إيران

أبوظبي (الاتحاد)

انتقد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، تعرض إيران للإمارات، ودعاها إلى مراجعة سجلها التنموي، وفي سوريا والعراق. وقال قرقاش في تغريدات على «تويتر»: «اعتاد محسن رضائي (رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام) الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغماً عنه رمزاً ناجحاً يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها». وأضاف «لعله كان من الأجدر أن يتناول رضائي سجل إيران التنموي، وسمعتها بين جيرانها ومحيطها، وسجلها في العراق وسوريا، فهي أجدر بالتناول والمعالجة».