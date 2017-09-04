عاصمة الدراجات الهوائية.. حلم باريس

باريس (أ ف ب)

تطمح باريس إلى أن تصبح عاصمة عالمية للدراجة الهوائية، مثل أمستردام وكوبنهاغن، حيث وسيلة النقل هذه هي المفضلة لدى السكان. وقد أطلقت البلدية لهذا الغرض خطة الدراجة الهوائية «بلان فيلو» سنة 2015 بهدف مضاعفة المساحات المخصصة لوسيلة النقل هذه من 700 إلى 1400 كيلومتر، وزيادة الرحلات التي تُستخدم فيها هذه الدراجات من 5 إلى 15% سنة 2020. وتبلغ تكلفة هذه الخطة 150 مليون يورو. ويذهب كريستوف ناجدوفسكي المعاون المكلف شؤون النقل في بلدية باريس إلى عمله على دراجته الهوائية، وهو يتابع جهود البلدية التي لم تحقق نتائجها، حسب ما يقول هذا المسؤول، وهو يسلك مسلكاً يسمح فيه بمرور السيارات، شرط ألا تتخطى سرعتها 30 كيلومتراً في الساعة.

ويقول محسن برادا نائب رئيس الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، إنه أمر عبثي، فتعديلات الشوارع ستؤدي إلى ازدحام في حركة السير، فيما يساور القلق رئيس شرطة باريس ميشال ديلبويش حيال الوصول في الوقت اللازم لسيارات الشرطة والإسعاف، في الوقت الذي نقلت فيه صلاحية إدارة حركة السير إلى بلدية باريس، ولم يعد في وسع مديرية الشرطة في العاصمة سوى إصدار توجيهات.