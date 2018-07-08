هدفان لاستعادة قيمة التلفزيون!

علي الزعابي (أبوظبي)

أصابت حمى المونديال العالم كله، وتدور كل الأحاديث حول المباريات والمواجهات والأهداف والأحداث المثيرة التي تشهدها المباريات.

ولكن يبدو الحال مختلفاً قليلاً مع الجمهور البلجيكي، الذي تخطت طموحاته حدود الآفاق مع النتائج الرائعة التي يقدمها الشياطين الحمر خاصة بعد نجاح الفريق في الإطاحة بالبرازيل.

ولأن بلجيكا تمتلك جيلاً ذهبياً بقيادة المدرب الإسباني مارتينيز، فإن الهدف الأسمى هو تحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الشياطين الحمر.

وهناك حلم آخر تنتظره الجماهير، تسجيل هدفين آخرين، سجل المنتخب 14 هدفاً حتى الآن، 9 منها في الدور الأول، و5 أهداف في الأدوار الإقصائية منها 3 أهداف في شباك اليابان وهدفان في مرمى السامبا البرازيلية.

أما سبب انتظار الجماهير هدفين آخرين، فهو العرض المقدم من إحدى سلسلة شركات الإلكترونيات في بلجيكا، والتي أعلنت لزبائنها الذين اقتنوا أجهزة تلفزيون لمشاهدة كأس العالم في الفترة الماضية، أنها ستعيد إليهم أموالهم في حال نجح المنتخب البلجيكي في إحراز أكثر من 15 هدفاً بالمونديال، وهو ما بات قريباً بعد وصول المنتخب إلى نصف النهائي، كما أن تسجيل هدفين بالنسبة للكتيبة البلجيكية لا يبدو أمراً صعباً، حيث يبلغ معدل تهديف المنتخب حتى الآن 2.8 هدف لكل مباراة.

وأشار المهاجم البلجيكي ديرس مارتينيز بعد اجتياز الدور الأول أن المنتخب سجل 9 أهداف، والهدف الرئيسي هو تحقيق اللقب، ولكن هنالك حلماً آخر وهو تسجيل أكثر من 15 هدفاً لتحقيق وعد شركة الإلكترونيات، وأضاف: لدي صديق في بلجيكا كان اشترى تلفزيوناً قبل انطلاق المونديال، وسيكون سعيداً للغاية إذا تمكنا من تسجيل 16 هدفاً على الأقل لأنه سيستعيد أمواله، وأود مساعدته لتحقيق ذلك، هو وغيره من الجماهير التي تنتظر هذا الأمر بجانب اللقب.