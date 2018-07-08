هدفان لاستعادة قيمة التلفزيون!

علي الزعابي (أبوظبي)
أصابت حمى المونديال العالم كله، وتدور كل الأحاديث حول المباريات والمواجهات والأهداف والأحداث المثيرة التي تشهدها المباريات.
ولكن يبدو الحال مختلفاً قليلاً مع الجمهور البلجيكي، الذي تخطت طموحاته حدود الآفاق مع النتائج الرائعة التي يقدمها الشياطين الحمر خاصة بعد نجاح الفريق في الإطاحة بالبرازيل.
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وهناك حلم آخر تنتظره الجماهير، تسجيل هدفين آخرين، سجل المنتخب 14 هدفاً حتى الآن، 9 منها في الدور الأول، و5 أهداف في الأدوار الإقصائية منها 3 أهداف في شباك اليابان وهدفان في مرمى السامبا البرازيلية.
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وأشار المهاجم البلجيكي ديرس مارتينيز بعد اجتياز الدور الأول أن المنتخب سجل 9 أهداف، والهدف الرئيسي هو تحقيق اللقب، ولكن هنالك حلماً آخر وهو تسجيل أكثر من 15 هدفاً لتحقيق وعد شركة الإلكترونيات، وأضاف: لدي صديق في بلجيكا كان اشترى تلفزيوناً قبل انطلاق المونديال، وسيكون سعيداً للغاية إذا تمكنا من تسجيل 16 هدفاً على الأقل لأنه سيستعيد أمواله، وأود مساعدته لتحقيق ذلك، هو وغيره من الجماهير التي تنتظر هذا الأمر بجانب اللقب.