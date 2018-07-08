ماندزوكيتش …جندي الكــروات

علي الزعابي (أبوظبي)
يواصل المنتخب الكرواتي تقديم عروضه القوية من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم وتحقيق حلم اللقب للمرة الأولى في التاريخ، بعد وصوله إلى نصف النهائي، بإخراج صاحب الأرض المنتخب الروسي، ويلعب المنتخب الكرواتي بروح الفريق الواحد، حيث لم يبرز لاعب واحد في تشكيلة المدرب زلاتكو داليتش، باستثناء قائد المنتخب لوكا مودريتش، إلا أن مهمة تسجيل الأهداف ارتبطت بأكثر من لاعب دون التركيز على مهاجم وحيد، ومن هنا يأتي التفوق الكرواتي أمام الخصوم الذين يصعب أن يتوقعوا من أين تأتي الخطورة، حيث سجل الأهداف كل من إيفان برسيتش وكراميتش و ماريو ماندزوكيتش.
ويعتبر لاعب يوفنتوس الإيطالي ماندزوكيتش، أكثر اللاعبين التكتيكين في تشكيلة المدرب من خلال المرونة التكتيكية التي يمتلكها وتطبيقه لجميع المهام التي يطلبها المدرب، بما فيها تغيير مركزه من مباراة إلى أخرى حسب الخطة الموضوعة، خصوصاً وأنه ساهم في تسجيل هدفين في آخر مباراتين ضد الدنمارك وروسيا.
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