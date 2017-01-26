4.4 مليون نزيل فندقي في أبوظبي العام الماضي

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقطبت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 4.4 مليون نزيل بنمو 8% مقارنة مع 4.1 مليون نزيل في عام 2015، حسب ما أفاد سيف غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأضاف، خلال اجتماع للهيئة أمس، أن السياحة الداخلية استحوذت على ثلث عدد النزلاء بواقع 1.4 مليون نزيل، ووصل عدد الليالي الفندقية المحجوزة إلى 12.04 مليون ليلة، وبلغ عدد المنشآت الفندقية بالإمارة 169 منشأة توفر أكثر من 30 ألف غرفة فندقية.

ويأتي الإعلان عن نتائج العام الماضي، خلال اجتماع الشركات العاملة في قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي مع ممثلي مكاتب هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في الخارج خلال قمة المكاتب الخارجية في نسختها السادسة أمس، حيث تعد هذه القمة فعالية سنوية رئيسة للشركات العاملة بقطاع السياحة، وتهدف إلى مشاركة أحدث تفاصيل المنتجات السياحية مع 11 من مكاتب هيئة في الخارج لتحديد الفرص المتاحة في الأسواق العالمية الناشئة لاستقطاب مزيد من الزوار إلى أبوظبي.

وقال غباش: «إن هذه النتائج الاستثنائية تؤكد الحضور المتميز والمكانة الرائدة التي وصلت إليها أبوظبي على الساحة الدولية، إضافة إلى أنها تعكس نجاحنا في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية تقدم مختلف التجارب الفريدة، من المقومات التراثية والثقافية الغنية إلى الفعاليات الترفيهية العائلية وبيئة الأعمال التي تحتضن كل المعارض والمؤتمرات عالمية المستوى».