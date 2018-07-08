كازان.. مقبرة الفرسان

علي الزعابي (أبوظبي)
ترافق بطولة كأس العالم، العديد من الحكايات المثيرة في عالم المستديرة، بعض تلك الأحداث يرفض العالم تصديقها أحياناً، رغم حقيقتها، وشهد تاريخ كأس العالم في السنوات الأخيرة الكثير من الأمور التي من شأنها أن تحدد هوية تأهل منتخب أو خسارة آخر، مثل الأخطبوط بول في مونديال 2010 الذي تنبأ بنتيجة مباريات عديدة، ومن بعده الكثير من الحيوانات التي تم استخدامها من أجل نفس الغرض.
وفي أحيان أخرى شاهدنا راويات عديدة حول الملاعب التي تقف سداً منيعاً أمام أندية أو منتخبات، فلا يستطيع هذا الفريق الفوز على أرضية هذا الميدان، وتتطور المشكلة إلى عقدة نفسية تراود لاعبي هذا الفريق ويعمل الإعلام على ترويجها فيصدقها الناس.
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وفي دور الـ 16 استضاف الملعب مباراة وحيدة جمعت بين المنتخب الفرنسي ونظيرة الأرجنتيني، وبحكم الألقاب والترشيحات، فإن منتخب التانجو الأكثر ترشيحاً لنيل اللقب، لكن ظاهرة كازان لا تعرف الترشيحات وتفضل الإطاحة بالكبار، حيث تفوق المنتخب الفرنسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليخرج وصيف النسخة الماضية، ليودع ميسي وزملاؤه ويواصل الديوك، واستمر كازان في تطبيق مصيدته أمام الكبار، عندما استضاف المنتخبين البرازيلي والبلجيكي في مواجهة ربع نهائي البطولة، ولم يستطع منتخب السامبا والمرشح الأبرز لحمل اللقب وأول من تأهل للمونديال في مواجهة سطوة ملعب كازان، حيث تعرض للخسارة أمام الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف ليودع البطولة مبكراً من ربع النهائي، وتنفست باقي المنتخبات الصعداء بعد مواجهة البرازيل وبلجيكا، خصوصاً المنتخبات الأكبر مثل فرنسا وإنجلترا لأنه بعد مباراة البرازيل وبلجيكا تلك ودع كازان كأس العالم ولن يستضيف مباريات أخرى.