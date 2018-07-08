3 أسباب وراء سقوط «السامبا»

فيصل النقبي (الفجيرة)

ذهب المنتخب البرازيلي إلى روسيا، باعتباره أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب، ليس فقط لأنه أحد المرشحين الدائمين للفوز بكأس العالم، ولكن أيضاً في ظل العروض القوية التي قدمها الفريق، سواء في تصفيات المونديال أو في المباريات الودية، وكذلك لأن الفريق يملك نجوماً كباراً على رأسهم نيمار..

وتزايد الترشيحات والأحلام البرازيلية مع خروج ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين، حيث بات الطريق أكثر سهولة للمنتخب البرازيلي الذي اصطدم بالمنتخب البلجيكي قبل أن يسقط أمامه بهدفين مقابل هدف.

وهكذا.. تتكرر أسطوانة الفشل منذ 2002، حيث يبحث عشاق السامبا عن النجمة السادسة، ومع الفشل تسيطر مشاعر الإحباط على ملايين العشاق، خاصة أن للبرازيل عشاقها حول العالم.

وبين انعدام اليقين حول مستقبل السيلساو، وأزمة النجوم الذين يغيبون في اللحظات الحاسمة، يبقى سؤال مهم: