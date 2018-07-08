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أسطوانة الفشل تتكرر منذ 2002

3 أسباب وراء سقوط «السامبا»
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018

فيصل النقبي (الفجيرة)

ذهب المنتخب البرازيلي إلى روسيا، باعتباره أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب، ليس فقط لأنه أحد المرشحين الدائمين للفوز بكأس العالم، ولكن أيضاً في ظل العروض القوية التي قدمها الفريق، سواء في تصفيات المونديال أو في المباريات الودية، وكذلك لأن الفريق يملك نجوماً كباراً على رأسهم نيمار..

وتزايد الترشيحات والأحلام البرازيلية مع خروج ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين، حيث بات الطريق أكثر سهولة للمنتخب البرازيلي الذي اصطدم بالمنتخب البلجيكي قبل أن يسقط أمامه بهدفين مقابل هدف.

وهكذا.. تتكرر أسطوانة الفشل منذ 2002، حيث يبحث عشاق السامبا عن النجمة السادسة، ومع الفشل تسيطر مشاعر الإحباط على ملايين العشاق، خاصة أن للبرازيل عشاقها حول العالم.

وبين انعدام اليقين حول مستقبل السيلساو، وأزمة النجوم الذين يغيبون في اللحظات الحاسمة، يبقى سؤال مهم:

لماذا خرجت البرازيل من مونديال روسيا رغم أن الطريق كان ممهداً للنهائي على الأقل ؟ ... المزيد
     
 

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