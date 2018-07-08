ضربة قاضية لـ «السيلسياو» ونهاية أحلام «الدب»

رضا سليم (دبي)

تحول دور الثمانية للمونديال إلى مشاهد تاريخية قلبت أوضاع الساحرة المستديرة رأساً على عقب، ليواصل الحدث الروسي مفاجآته التي طالت أصحاب الأرض بالوداع الحزين بالخسارة أمام الكروات، فيما كانت الضربة القاضية للبرازيل المرشح الأول للفوز بالكأس بالخروج، ليفتح باب التكهنات عن بطل جديد سيرفع كأس العالم من بين 4 منتخبات تأهلت للمربع وهي فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وكرواتيا.

ولعل مع حدث من مشاهد في ربع النهائي يؤكد أن مونديال روسيا يعيد كتابة تاريخ كرة القدم من جديد، حيث هناك الكثير من المشاهد التي رافقت المباريات الأربع في ربع النهائي، والتي تحمل الكثير من المفاجآت والأرقام والإحصائيات، في الوقت الذي خطف البرتغالي رونالدو الأضواء والأحاديث في مدرجات البطولة رغم خروج منتخب بلاده، إلا أن صفقة انتقاله إلى يوفنتوس ظلت حديث الساعة.

نهاية أحلام السامبا

تلقى عشاق السامبا ضربة موجعة بعدما ودع منتخب البرازيل البطولة من الباب الخلفي ولم يستطع مواصلة المسيرة لأبعد من ربع النهائي، وجاء الخروج على يد بلجيكا، لتنتهي أحلام السامبا وتضيع أقرب فرصة للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخهم.