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10 مشاهد مثيرة في ربع النهائي

ضربة قاضية لـ «السيلسياو» ونهاية أحلام «الدب»
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018

رضا سليم (دبي)

تحول دور الثمانية للمونديال إلى مشاهد تاريخية قلبت أوضاع الساحرة المستديرة رأساً على عقب، ليواصل الحدث الروسي مفاجآته التي طالت أصحاب الأرض بالوداع الحزين بالخسارة أمام الكروات، فيما كانت الضربة القاضية للبرازيل المرشح الأول للفوز بالكأس بالخروج، ليفتح باب التكهنات عن بطل جديد سيرفع كأس العالم من بين 4 منتخبات تأهلت للمربع وهي فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وكرواتيا.

ولعل مع حدث من مشاهد في ربع النهائي يؤكد أن مونديال روسيا يعيد كتابة تاريخ كرة القدم من جديد، حيث هناك الكثير من المشاهد التي رافقت المباريات الأربع في ربع النهائي، والتي تحمل الكثير من المفاجآت والأرقام والإحصائيات، في الوقت الذي خطف البرتغالي رونالدو الأضواء والأحاديث في مدرجات البطولة رغم خروج منتخب بلاده، إلا أن صفقة انتقاله إلى يوفنتوس ظلت حديث الساعة.

نهاية أحلام السامبا

تلقى عشاق السامبا ضربة موجعة بعدما ودع منتخب البرازيل البطولة من الباب الخلفي ولم يستطع مواصلة المسيرة لأبعد من ربع النهائي، وجاء الخروج على يد بلجيكا، لتنتهي أحلام السامبا وتضيع أقرب فرصة للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخهم.

ولم يتوقع عشاق الكرة البرازيلية أن يكون سيناريو النهاية بهذا الشكل، خاصة الذين رشحوا نيمار ورفاقه لرفع الكأس، وكانت هناك أصداء عالمية كبيرة على هذا الوداع الحزين وتفاوتت الأسباب ما بين المدرب واللاعبين، في مقدمتها فشل تيتي مدرب التانجو في قراءة المباراة بشكل صحيح، وعدم وجود قائد في الملعب، يحرك اللاعبين، وتحميل نيمار ضغوطاً كثيرة في قيادة الفريق رغم عودته من الإصابة، ولم يقدم المستوى المأمول، ولم يساعد منتخب بلاده. وجاءت من الأسباب أيضاً كثرة الإصابات، التي تعرض لها نجوم منتخب السامبا خلال البطولة ومنهم نيمار، فريد، دوجلاس كوستا، فاجنر ودانيلو، وهو الأمر الذي تسبب في إرهاق شديد للاعبين الذين لم يتعافوا بشكل مناسب لخوض المباريات وقلة خيارات مقاعد البدلاء، وهو ما أفقد تيتي الحلول، وجميع الأسباب كانت وراء الخروج بجانب أسباب أخرى أضاعت الحلم الكبير. ... المزيد
     
 

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