«الشعر الحلمنتيشي» في «بيت الأقصر»

الشارقة (الاتحاد)

أقام بيت الشعر في الأقصر، مؤخراً، أمسية عن مسيرة الشعر الفكاهي في مصر «الحلمنتيشي»، تحدث فيها الشاعر الدكتور مصطفى رجب، وقام بتقديم الأمسية الشاعر عبيد عباس.

وألقى عباس الضوء على نشأة رجب ومسيرته الإبداعية، مشيراً إلى أن الشاعر عضو رابطة الكتاب المصريين، حصل على دكتوراه الآداب، مستعرضاً إصداراته «الصيد في الماء الرائق 1986 - الشروحات 1991 - اعتراف جديد لابن أبي ربيعة 1996 - ديوان الحلمنتيشي 1998».

وبدأ الشاعر مصطفى رجب بالحديث عن الشخصية المصرية وقضايا التربية من خلال نمط من الشعر الفكاهي المصري «الحلمنتيشي» الذي جنت عليه هذه التسمية الهازلة فلم تنشرح له صدور الدارسين، ولَم يحظ كثيراً بعناية مؤرخي الأدب على الرغم مما يموج به من مضامين هادفة.

وانتقل الشاعر رجب للحديث عن بداية فن الفكاهة المصرية، والذي تبلور في العصرين الفاطمي والأيوبي في اتخاذه مظهرين: الأول التجلي في صورة مقطوعات شعرية، والثاني إضفاء الطابع الفكاهي على كثير من أغراض الشعر.