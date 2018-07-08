مسلم أحمد: ربع النهائي أقل حاجة إلى «الـفار»

وليد فاروق (دبي)

أكد مسلم أحمد، خبير التحكيم، والحكم الدولي السابق، أن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العالم تعد الأكثر تميزاً وتفوقاً على الصعيد التحكيمي عن بقية مباريات المونديال والتي أقيمت حتى الآن، وتعد أكثر جولة لم تتدخل فيها تقنية تحكيم الفيديو «الفار» على عكس الجولات السابقة، ما يعزز القدرات التحكيمية لأطقم التحكيم الذين كلفوا إدارة المباريات الأربع في هذا الدور.

وأضاف: «طواقم التحكيم الأربعة الذين تم تكليفهم إدارة المباريات، هم الأفضل على صعيد الحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات، وهو ما ظهر خلال إدارتهم لمباريات هذه الجولة»، مشيراً إلى أن هناك 4 طواقم تحكيمية أخرى مرشحة لإدارة مباراتي نصف النهائي، وهي الطاقم الإسباني والإيطالي والتركي والإيراني، على أن يتم الاختيار من بين هؤلاء لإدارة المباراة النهائية.

وأوضح «خلال مباريات دور الثمانية لم يكن لتقنية «الفار» تدخل مباشر واضح على القرارات التحكيمية في هذه المباريات، وهو ما يعكس قدرات الحكام الأربعة، ونجاحهم في اعتمادهم على أنفسهم لينالوا ثقة جميع اللاعبين في صحة القرارات التي اتخذوها»، مشيراً إلى أنه تمت العودة في بعض الأحيان للتقنية من أجل تأكيد قرارات الحكم وليس من أجل تغييرها، وهو ما حدث بالفعل، حيث أيدت التقنية معظم قرارات الحكام، وربما لم تشهد المباريات الأربع سوى حالة وحيدة حدث فيها اختلاف، وهو ما كان له تأثير إيجابي على تقبل اللاعبين، وعدم اعتراضهم على أي قرارات.

وتطرق مسلم أحمد إلى جزئية «ظاهرة» ارتفاع عدد ركلات الجزاء المحتسبة في البطولة حتى الآن، ووصولها إلى 28 ركلة، وهو عدد قياسي غير مسبوق في جميع البطولات السابقة، حيث كان الرقم السابق 18 ركلة فقط في 3 مونديالات سابقة (1990 و1998 و2002)، موضحاً أن ارتفاع عدد ركلات الجزاء المحتسبة في هذه النسخة، يرجع في المقام الأولى إلى استخدام تقنية الفيديو التي ساعدت الحكام في احتساب أي أخطاء تحدث داخل منطقة الجزاء، حيث كان الحكم سابقاً لا يتخذ قرار احتساب ركلة الجزاء إلا إذا كان متأكداً تماماً من صحة قراره، وهو ما كان يقلل من احتسابهم سابقاً، ولكن هذا الأمر تلاشى في النسخة الحالية وبات أي اعتراض من اللاعبين مبرراً للعودة إلى تقنية الفيديو والتأكد من القرار.