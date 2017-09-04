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الفلاسفة ووضوح القصيدة

«سيلان».. لماذا هذا الشاعر تحديداً؟
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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

أحمد عثمان (باريس)

حينما ترتبط الفلسفة بالشاعر بول سيلان (1920 - 1970)، من اللازم أن تتسلح بالصبر، كما بين دنيس توار في كتابه «لماذا هذا الشاعر؟ سيلان الفلاسفة»، الصادر خلال شهر أغسطس عن مطبوعات سوي، باريس. Denis Thouard، «Pourquoi ce poète؟ Le Celan des philosophes»، Seuil

«لماذا الشعراء في زمن الشدة؟»، هكذا تساءل هولدرلين. وتمثلت الإجابة في أن الكهنة وقت الحضارتين الإغريقيتين والرومانية على سبيل المثال كانوا مودعي وناقلي الحقيقة التي تنتقل عبر الأمكنة والأزمنة لكي تتمكن من البقاء والخلود في أشكال جديدة ومتجددة دوماً. هذه الحقيقة، كانت في بادئ الأمر حقيقة اللغة. لا شيء مثيراً للدهشة، منذ ذاك، بما أن الشعراء أصبحوا مادة الإغواء لدى الفلاسفة. ولذلك يطرح السؤال: ألا يرغب هؤلاء الأخيرون في أن يكونوا قادرين على التفكير في هذه العلاقة؟

بيد أن الشعراء، حينما يكون لديهم شيئاً جديداً لقوله، يقولونه بطريقة نوعية لا يمكن أن تكون مصاغة بمصطلحات عامة رائجة. لا يتكلم الشعراء لغة فقط، وإنما أيضاً «اصطلحات تعبيرية»، وهذه الاصطلاحات خاصة بكل منهم، لا نعرف ترجمتها في غالب الأحايين بدقة. لنتناول مثلاً ما يريد رامبو بقوله في قصيدته «القارب الثمل»، وقتما تكلم عن «أشنات الشمس ورعام السماء اللازردية». التعليق على القصيدة تمرين صعب لا يتعين ولا يتحقق إلا بحذر وتواضع. على الرغم من كون الرغبة في التفكير في الشعر، دوما، تمرين جهل وغرور.

 بعد هولدرلين، الشاعر الذي أصبح موضوعاً لكثير من الفلاسفة هو باول سيلان. لقاؤه بمارتن هيدغر في عام 1967 تم الاحتفاء به بقوة من قبل الهيدغريين على اعتبار أنه لقاء بين الشعر والفكر. كرس هانز - غورغ غادامير دراسة عنه. دريدا نزع إلى تناول سيلان كمثال على استحالة المعنى، الذي يراها كخروج عن ميتافيزيقا المركزية الذهنية الأوروبية. بالنسبة لآلان باديو، الفيلسوف الفرنسي الماركسي، سيلان يمثل نهاية «عصر الشعراء».

 في كتابه الرائع «لماذا هذا الشاعر؟ سيلان الفلاسفة»، بين دنيس توار أن مختلف حالات التوفيق تؤسس شيئاً من مراعاة صعوبة قراءته. قراءة باول سيلان بالطبع. لا شيء صعباً على الإطلاق. هذا الأمر يقتضي سنوات من الاهتمام والتركيز القصويين. وبالتسطير على الأهمية الفكرية للتلاقي بين المفكرين والشعراء، ركز توار على كيفية تحقيق هذا التلاقي، في حالة سيلان، على حساب قراءة دقيقة لقصائده: «لم يزل صوت سيلان يرن في أذني عندما قال بقوة (القصيدة في غير حاجة إلى ترجمان). أعتقد أنه يريد القول بهذه الكلمات أن القصيدة بالنسبة له وضوح نقي، وأن بهذا الكلام تستأهل اسم قصيدة». وهذا صائب بالنسبة لشاعره، ولكن... هل ينطبق الكلام نفسه على الآخرين؟ الإجابة غير مؤكدة. ... المزيد
     
 

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