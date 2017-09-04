«سيلان».. لماذا هذا الشاعر تحديداً؟

أحمد عثمان (باريس)

حينما ترتبط الفلسفة بالشاعر بول سيلان (1920 - 1970)، من اللازم أن تتسلح بالصبر، كما بين دنيس توار في كتابه «لماذا هذا الشاعر؟ سيلان الفلاسفة»، الصادر خلال شهر أغسطس عن مطبوعات سوي، باريس. Denis Thouard، «Pourquoi ce poète؟ Le Celan des philosophes»، Seuil

«لماذا الشعراء في زمن الشدة؟»، هكذا تساءل هولدرلين. وتمثلت الإجابة في أن الكهنة وقت الحضارتين الإغريقيتين والرومانية على سبيل المثال كانوا مودعي وناقلي الحقيقة التي تنتقل عبر الأمكنة والأزمنة لكي تتمكن من البقاء والخلود في أشكال جديدة ومتجددة دوماً. هذه الحقيقة، كانت في بادئ الأمر حقيقة اللغة. لا شيء مثيراً للدهشة، منذ ذاك، بما أن الشعراء أصبحوا مادة الإغواء لدى الفلاسفة. ولذلك يطرح السؤال: ألا يرغب هؤلاء الأخيرون في أن يكونوا قادرين على التفكير في هذه العلاقة؟

بيد أن الشعراء، حينما يكون لديهم شيئاً جديداً لقوله، يقولونه بطريقة نوعية لا يمكن أن تكون مصاغة بمصطلحات عامة رائجة. لا يتكلم الشعراء لغة فقط، وإنما أيضاً «اصطلحات تعبيرية»، وهذه الاصطلاحات خاصة بكل منهم، لا نعرف ترجمتها في غالب الأحايين بدقة. لنتناول مثلاً ما يريد رامبو بقوله في قصيدته «القارب الثمل»، وقتما تكلم عن «أشنات الشمس ورعام السماء اللازردية». التعليق على القصيدة تمرين صعب لا يتعين ولا يتحقق إلا بحذر وتواضع. على الرغم من كون الرغبة في التفكير في الشعر، دوما، تمرين جهل وغرور.

بعد هولدرلين، الشاعر الذي أصبح موضوعاً لكثير من الفلاسفة هو باول سيلان. لقاؤه بمارتن هيدغر في عام 1967 تم الاحتفاء به بقوة من قبل الهيدغريين على اعتبار أنه لقاء بين الشعر والفكر. كرس هانز - غورغ غادامير دراسة عنه. دريدا نزع إلى تناول سيلان كمثال على استحالة المعنى، الذي يراها كخروج عن ميتافيزيقا المركزية الذهنية الأوروبية. بالنسبة لآلان باديو، الفيلسوف الفرنسي الماركسي، سيلان يمثل نهاية «عصر الشعراء».