«مربع الذهب» مبدعون على خطى الملهمين

محمد حامد (دبي)

تبدو مسيرة نجوم أقطاب المربع الذهبي للمونديال الروسي، فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وكرواتيا من السابقين والنجوم الحاليين متشابهة إلى حد كبير، فقد كانت انطلاقة هنري الصغير في مونديال 1998، ونجح في الفوز باللقب، وها هو مبابي يسير على خطاه، فالأمر يتجاوز تشابه الوجوه والمهارات والقدرات وحمى البدايات، كما تمكن إنزو تشيفو من أن يلعب دوراً ملهماً في تحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة البلجيكية في مونديال 1986 بالحصول على المركز الرابع، والآن يأخذ كيفين دي بروين على عاتقه الذهاب إلى ما هو أبعد من إنجاز تشيفو الذي كان الاسم الأشهر في تاريخ شياطين بلجيكا حتى ما قبل ظهور جيل دي بروينه وهازارد ولوكاكو وكورتوا.

أما لينيكر فهو ملهم كين، فقد أبدعا مع توتنهام، وتألقا في المونديال، صحيح بفارق سنوات، إلا أن ما حققه لينيكر في 1990 يسير كين على خطاه في 2018، وإن كان الطموح يتجاوز مربع الذهب.

وفي كرواتيا تبدو الحالة أقرب إلى التطابق منها إلى التشابه، حيث يسعى الأمير لوكا نجم نجوم كرواتيا والريال إلى تحقيق حلم دافور سوكر الذي حصد دوري الأبطال مع الريال، ولكن حلمه في نفس العام توقف في محطة المركز الثالث للمونديال، والآن يسعى لوكا للفوز بكأس العالم والحصول على الكرة الذهبية التي ظفر بها زيزو في العام المذكور بعد فوز فرنسا باللقب. وللوهلة الأولى قد يبدو أنه لا رابط بين ما نراه على أرض الواقع في مونديال روسيا، وبين ما حدث طوال تاريخ كأس العالم، كما أن نجوم الوقت الحالي يحق لهم أن يطرقوا أبواب النجومية والمجد بطريقتهم الخاصة دون أن يلاحقهم ظل نجم اسطوري اعتزل قبل سنوات، وربما قبل عقود، وأصبح ضيفاً على الصحافة واستديوهات التحليل، فلماذا يدفع ليونيل ميسي ثمناً باهظاً لحمى المقارنات مع الأسطورة دييجو مارادونا؟، ولماذا يتكرر المشهد بعينه في مقارنات بدأت وقد تستمر طويلاً بين تيري هنري أيقونة الكرة الفرنسية، والواعد كيليان مبابي الذي يريد أن يصنع مجداً جديداً لها؟

ميسي ومارادونا يشكلان حالة طغت عليها المقارنات السلبية التي شكلت ضغطاً هائلاً على نجم البارسا، وجعلته يقترب من نهاية مسيرته الدولية دون أن يكرر إنجاز دييجو بطل مونديال 1986، إلا أن الأمر في حالة مبابي وهنري، وكذلك كين ولينيكر، ومعهم مودريتش وسوكر، وهازارد وتشيفو تبدو مختلفة، خاصة أن نجوم المربع الذهبي للمونديال الحالي يسيرون بخطى أكثر ثقة وهدوءًا بعيداً عن التأثر بحمى المقارنة مع نجوم من أزمان سابقة، بل إنهم يتخذون هؤلاء الأساطير مثالاً ملهماً.