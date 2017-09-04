ماكرون.. ومشكلات أفريقيا

كارين عطية*

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عاصفة في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي حين ظهر مقطع مصور مختصر استخدم فيه كلمة «حضارة» في خطبة عن أفريقيا والنساء وأسباب كثرة مشكلات القارة. وفي قمة العشرين، رد ماكرون على سؤال من صحفي من ساحل العاج عن سبب عدم وجود خطة مارشال لتنمية أفريقيا بالقول «التحدي في أفريقيا مختلف تماماً وأعمق بكثير وحضاري اليوم.



ما هي المشكلات في أفريقيا؟ هناك دول فاشلة وعمليات انتقال ديمقراطية وسكانية معقدة وهي من التحديدات الرئيسية التي تواجه أفريقيا». ومضى يقول إن النساء في بعض المناطق في أفريقيا لديهن سبعة أو ثمانية أطفال وهو ما «يزعزع استقرار» القارة. وهذه هي المرة الثانية في غضون أيام قليلة التي تثير فيها كلمة «حضارة» رد فعل في كلمة لرئيس دولة على المسرح الدولي. فقبلها بقليل، أشار الرئيس دونالد ترامب، فيما يبدو، في كلمته في وارسو، إلى التوجه القومي للبيض حين ألمح إلى تفوق الحضارة الغربية مشيرا إلى إبداع السمفونيات والأسلحة النووية. وكلمة «حضارة» حين تستخدم في مناقشات التنمية الاقتصادية أو السياسية تشير في الغالب إلى أن نجاح أو فشل دولة سببه خصائص أساسية ولا يمكن تغييرها في الشعب. وهناك تاريخ طويل ومشين لدول تذرعت بالاختلافات الحضارية لتبرر الاستعمار والحرب والقمع العنصري.



لكن الحق يقال، فإن تعليقات ماكرون الكاملة تشبه ما قد يسمعه المرء في قاعات وكالة تنمية دولية غربية عادية. لكن تعليقات ماكرون تذكرنا بفكرة رسالة نشر الحضارة عبر الاستعمار الفرنسي. وكما أشار «سدهارتا ميتر» في موقع «كوارتز» للأنباء فإن «تصريحات ماكرون تندرج في طائفة التصريحات الاستعلائية عن أفريقيا التي تحيل كل سبب في الصعوبات التي تواجهها القارة إلى شيء آخر غير الاستعمار وآثاره المتبقية». واعتبر ماكرون من فرسان الوسط المناضلين في سبيل القيم الليبرالية وتغلب على الحملة الرئاسية الصريحة في عدائها للأجانب لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا العام. ومن الواضح أن ماكرون ليس لوبان ولا ترامب لكن تعليقاته التي تشبه لغة البنك الدولي التقليدية عن الانتقال السكاني والشراكة بين القطاع العام والخاص تكشف عن فلسفة «إرث الرجل الأبيض» المضمرة في جانب كبير من فكرة الغرب عن أفريقيا. وكان بوسع ماكرون ببساطة أن يستخدم كلمته لتوضيح الوسائل التي ظل بها الحضور الفرنسي لما بعد الاستعمار يثقل كاهل التنمية في أفريقيا. وكان بوسعه أن يبدأ بالتحدث عن الفرنك الأفريقي ومكافحة الإرهاب.



فالفرنك الأفريقي من الملامح الأكثر إثارة للجدل للعلاقات الأفريقية الفرنسية، وهو العملة المشتركة في 14 مستعمرة فرنسية سابقة في غرب ووسط أفريقيا منذ العمل به عام 1945. والفرنك الأفريقي مرتبط باليورو بسعر تحدده الخزانة الفرنسية. والدول الأفريقية واقتصاديو التنمية لطالما شكوا من أن الفرنك الأفريقي عرقل التنمية الاقتصادية في هذه الدول. ووصف بعض المنتقدين الترتيبات المتعلقة بالفرنك الأفريقي بأنها صورة من صور الاستعمار النقدي. ودعت لوبان إلى إنهاء العمل بالفرنك الأفريقي قائلة إنها توافق على أنه عرقل التنمية الأفريقية. لكن ماكرون أعلن أنه سيترك الأمر للأفارقة كي يقرروا هذا.

أما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فقد زادت فرنسا من الطابع العسكري لسياستها الأمنية تجاه القارة وأخذت بزمام المبادرة في التدخل في مناطق الساحل والصحراء وفي وسط أفريقيا. ولدى فرنسا شبكة مترامية الأطراف من القواعد العسكرية على امتداد القارة وهذا أيضا من تركات الاستعمار. وتلطخت سمعة قوات حفظ السلام الفرنسية بالفضائح في جمهورية أفريقيا الوسطى بعد مزاعم بتورط جنود في انتهاكات جنسية لأطفال أثناء تواجدهم هناك عام 2013.



وبدلا من انتقاد إخفاقات الأفارقة المفترضة، وبدلا من الحفاظ على ثقافة التبعية الاستعمارية، يستطيع ماكرون مساعدة الدول الأفريقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويستطيع، على سبيل المثال، الضغط من أجل فتح الأسواق الفرنسية والأوروبية أمام البضائع الأفريقية. والجدير بالذكر أن فرنسا أنفقت أموالا وجهودا كثيرة في تدخلها العسكري في القارة لكن استثماراتها ضعيفة للغاية في دعم الديمقراطية والحكم الرشيد ولها تاريخ طويل في دعم الطغاة. وهذا قد يساعد في معرفة الأسباب التي تجعل عددا كبيرا من المستعمرات الفرنسية السابقة تتعثر بسبب الاضطرابات المدنية وضعف الحكومة. وهذا مؤسف، لأن ماكرون وهو أصغر زعماء فرنسا سنا منذ نابليون لم يستخدم مكانته ليعترف بإشكالية فرنسا في تاريخ أفريقيا ويفتح الباب أمام اتباع مناهج جديدة للبحث في مستقبل أفريقيا.





* كاتبة متخصصة في الشؤون الأفريقية



ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»