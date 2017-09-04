في المكسيك.. مقابر جماعية

إيوان جريللو*

يبدو حي «كوليناس دي سانتا في» في المكسيك مثل مئات من المشاريع السكنية الأخرى التي بنيت في جميع أنحاء المكسيك في العقود الأخيرة. فالشوارع تملؤها المنازل المتطابقة والمبنية بالطوب - فهي منازل ذات طابق واحد يضم غرفتي نوم، ومطلية بالألوان الوردي والأزرق والأخضر، ومعلن عنها باعتبارها قريبة من أحد مراكز التسوق. وتتناثر في الساحات دراجات الأطفال وأطواق كرة السلة والأطباق الفضائية. ولكن على حافة هذه المنطقة السكنية، حسب ما أعلن المحققون في شهر مارس الماضي، تخفي حقول رعي الماشية الآلاف من الأشلاء البشرية المتحللة، ومن بينها 250 جمجمة مدفونة في عدد من الحفر.

ويعتقد على نطاق واسع أن عصابات المخدرات وراء هذه المقابر الجماعية. ومعظم الضحايا لم يتم التعرف عليهم حتى الآن. وقالت أم تعيش على بعد بضعة مبانٍ من الحقل إنها ليست لديها أي فكرة عن وجودها. في شهر أبريل الماضي، قدم السكان شكوى تفيد بأن رائحة جثث متعفنة تم اكتشافها كانت تتسلل إلى منازلهم.

إنني أقوم بتغطية أخبار العنف في المكسيك منذ العام 2001، لكنني ما زلت أشعر بدهشة رهيبة لأن الحياة تسير بشكل عادي بجوار هذه الأهوال. وقد خلصت دراسة صدرت شهر يونيو الماضي إلى استخراج ما لا يقل عن 1400 جثة من مقابر جماعية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من 2009 - 2014. وهذه ليست إلا جزءًا بسيطاً من 176 ألف جريمة قتل أحصتها الشرطة في البلاد على مدى العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، يبلغ حجم اقتصاد المكسيك تريليون دولار، إلى جانب أنها تعد ثامن أكثر الوجهات السياحية زيارة على كوكب الأرض. وتنكر الحكومة وجود نزاع مسلح دائر.

فكيف يمكننا فهم هذه المفارقة وتصنيف إراقة الدماء هذه؟ والسؤال يؤثر على قرارات الحياة الواقعية، مثل قرارات القضاة الذين يقررون ما إذا كان يمكن تصنيف الناس الذين يفرون من العنف كلاجئين. والحقيقة هي أن الصراع ليس مجرد جريمة ولا حرب أهلية، لكنه نوع مختلط من العنف المنظم. ولن يمكننا فهم طبيعته حتى تجري المكسيك تحقيقاً حقيقياً عن كيفية حدوث هذه المقابر الجماعية. ويتضمن التحقيق تحديد دور الدولة نفسها. وقبل قرابة شهر تم تسليم حاكم «فيراكروز» السابق «خافيير دوارتي» من جواتيمالا إلى المكسيك لمواجهة اتهامات بالعمل مع الجريمة المنظمة واختلاس أموال الدولة خلال فترة ولايته من العام 2010 - 2016، عندما تم اكتشاف المقبرة الجماعية في «كوليناس دي سانتا في». كما تم اعتقال بعض كبار مساعديه. وعندما تم الكشف عن حجم المقبرة، قال حاكم الولاية الجديد «خورخي وينكلر» للصحفيين:

«من المستحيل أن لا أحد يعرف ما يجري هنا. فإن لم يكن ذلك بالتواطؤ مع السلطات، فإنني لا أعرف كيف تم ذلك». ولم تكن الشرطة هي التي اكتشفت هذا الموقع بل الأمهات اللائي يبحثن عن أطفالهن المختفين. وكانت واحدة منهن، وهي «ماريا دي لورديس روزاليس»، تحاول العثور على ابنها، وهو موظف جمركي يبلغ من العمر 25 عاماً اختطفته مجموعة من المسلحين العام 2013. وبعد أن فشلت الشرطة في العثور على أي أثر له، انضمت ماريا إلى أفراد عائلات أكثر من 30 ألف شخص كانوا قد اختفوا في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بتحقيق العدالة. وقالت لي روزاليس «كنت أشعر بالألم الشديد كل يوم. إنك تفقد شيئاً في حياتك، وفي قلبك وفي روحك وهدفك الوحيد هو العثور عليه».

وفي أحد الأيام، عندما كانت مجموعة من الأمهات تمشي في مسيرة احتجاجية، مرت سيارة وخرج منها رجل أعطاهن خريطة مرسومة باليد توضح مكان المقبرة الجماعية. ومن ثم ذهبت الأمهات إلى الموقع وبدأن في الحفر. ولم يجدن سوى ملابس وعظام بشرية أخذتها فرق الطب الشرعي. وفي شهر يونيو، وجدت الأمهات مقبرة جماعية أخرى في ولاية فيراكروز، بعد أن أرسل شخص ما خريطة لواحدة منهن على فيسبوك. وتوضح هذه الحالات الملامح الرئيسية لحرب المخدرات في المكسيك. فمعظم ضحاياها لم يقتلوا أثناء معارك بين العصابات أو اشتباكات مع الشرطة، لكنهم يتم استدراجهم من قبل مسلحين واغتيالهم. وقد خلصت دراسة إلى أن 4 من 5 جرائم قتل في المكسيك تمضي دون عقاب.

* صحفي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»