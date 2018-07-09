«روسيا 2018».. لقب ثان أم بطل جديد؟

موسكو (أ ف ب)

اكتمل عقد المربع الذهبي لكأس العالم 2018، بانضمام كرواتيا وإنجلترا إلى فرنسا وبلجيكا، إلا أن المنتخبات الأربعة لن تهنأ طويلاً بما حققته، توقف قصير قبل أن ينطلق نصف النهائي غداً، والعين دائماً على المباراة النهائية واللقب.

تحددت أطراف نصف النهائي، حيث يلتقي فرنسا وبلجيكا في سان بطرسبورج غداً، وإنجلترا وكرواتيا على ملعب لوجنيكي في موسكو بعد غد، أبرز الملاعب المضيفة والذي احتضن المباراة الافتتاحية في 14 يونيو، ويستعد للنهائية في 15 يوليو.

أربعة منتخبات في سباق الأمتار الأخيرة، فرنسا تبحث عن لقب ثان في تاريخها بعد 1998، وإنجلترا تريد الأمر نفسه بعد انتظار يعود لعام 1966، بلجيكا وكرواتيا تريدان اللقب الأغلى، وهو الأول لكليهما، فرصة ذهبية بجيلين من الأفضل حالياً، كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش وإيفان راكيتيش وماريو ماندزوكيتش، وبلجيكا مع إدين هازار وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

دائماً ما تكون الأنظار متجهة إلى المهاجمين أو صانعي التمريرات الحاسمة أو الموهوبين بين خطوط المستطيل الأخضر، لكن مباريات عدة في المونديال الروسي كان صانعو التحول فيها حراس المرمى.