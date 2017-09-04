ترامب ورفض المعاهدات التجارية

إليزابيت وينكلير*

عندما أطلق الرئيس دونالد ترامب تهديداته بجعل الحياة أصعب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عبّر العديد من المحللين عن خشيتهم من أن تبادر الدول الأخرى إلى فرض نوع من الحواجز أمام الصادرات الأميركية وبما يشكل تصعيداً جديداً للحرب التجارية. ومنذ زمن بعيد، كان يبدو أن عكس ذلك هو الذي يحدث في عالم التجارة.

وكانت ردود أكبر الاقتصادات العالمية على الأخطار التي تنطوي عليها سياسات ترامب التجارية قد تجلّت في الإعلان عن ميلها للابتعاد أكثر عن الإجراءات الحمائية التجارية، وفقاً لدراسة جديدة أنجزتها مؤسسة «التحذيرات التجارية العالمية» GTA التي تتكفل بمراقبة الإجراءات الحمائية في دول مجموعة العشرين منذ عام 2008، أي بعد تأسيسها بتسع سنوات.

ومنذ بداية شهر يناير 2017 وحتى الآن، طبقت مجموعة العشرين إجراءات حمائية أقل بنحو 29 بالمئة مما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام 2016. وبالطبع، لا يعود سبب هذا التحسن لأن الولايات المتحدة تسلك سلوكاً طيّباً في هذا المجال. ومنذ شهر يناير الماضي، رفع صناع القرار في الولايات المتحدة وتيرة إجراءاتهم الحمائية بنسبة 26 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وفقاً لما جاء في التقرير. ووصفت كارولين فروند، الخبيرة الاقتصادية في «معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية» ما يحدث بقولها: «إنه ارتداد وراء الارتداد عن العولمة». وأشارت إلى أن كلام ترامب عن التجارة العالمية يحرّض الآخرين على فرض المزيد من الإجراءات الحمائية وربما على التخلي عن تحرير القطاع التجاري في بقية دول العالم.

وربما تُعبر هذه المواقف عن قوة الجاذبية التي تتمتع بها السوق الأميركية ذاتها. وفيما يمكن للدول الأخرى أن تشعر بالإحباط من مواقف ترامب التجارية، إلا أنها لا تريد تعريض شركاتها لخطر منع دخولها إلى واحد من أضخم الاقتصادات العالمية لو اتجهت نحو اتخاذ مواقف وتدابير انتقامية. وتقول «فروند» حول هذه النقطة: «لو بادر ترامب لتبني المزيد من الشطط التجاري، فإن بقية الدول لن تبادر إلى فرض قيود وتدابير جديدة مشابهة».

وقد أطلق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي تحذيراً قوي اللهجة من اندلاع حرب تجارية لو بادر ترامب إلى فرض التعرفات الجمركية الجديدة، أو لو بادر إلى حظر الواردات من الفولاذ إلى أسواق الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي يتم تدارسها في البيت الأبيض منذ بضعة أشهر.