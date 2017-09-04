كيف نتعامل مع دولة نووية مارقة ؟

جون وولفستل*

بلدٌ مصممٌ على تهديد الولايات المتحدة بهجوم نووي يعمل على تطوير أسلحة نووية والوسائل اللازمة لتوصيلها من آسيا إلى الأراضي الأميركية، معرّضاً أميركا وحلفاءها لخطر كبير. ومن الواضح جداً أن تجاهل هذا الخطر مدة أطول لن تنتج عنه إلا عواقب وخيمة؛ ولكن القيام بعمل عسكري في محاولة عبثية للقضاء على البرنامج يهدِّد بالتسبب في دمار هائل. كلا، هذا ليس تقييماً لكوريا الشمالية في 2017، بل للصين في 1964، السنة التي اختبرت فيها الصين سلاحاً نووياً أول مرة. فأمس، ومثل اليوم، تعالت أصوات تدعو للقوة والحزم وتدفع في اتجاه عمل عسكري لإزالة القدرة النووية التي طوّرها عدونا؛ ولكن الكثير من الأفكار التي كانت تُطرح في 1964 تشبه تلك التي نسمعها اليوم، وينبغي التعامل معها بحذر.

الوضع مع كوريا الشمالية، وعلى غرار ما كان عليه الوضع مع الصين قبل 50 عاماً، لا يترك سوى خيار حقيقي واحد: الردع. فكوريا الشمالية ليست دولة انتحارية، بل هي أبعد ما تكون عن ذلك. وعلى ما يبدو، فإن دافعهم لتطوير أسلحة نووية وصواريخ هو الرغبة في الحفاظ على النظام الحاكم.

ولكن الشيء الذي ما زال غير واضح هو كيف ستتصرف كوريا الشمالية اليوم وقد أبانت عن قدرة على ضرب الأراضي الأميركية. الجواب يمكن أن يكون هو: إنها ستتصرف على نحو مماثل للنحو الذي تصرفت عليه لعقود، في ضوء قدرتها على ردع هجوم أميركي تقليدي عبر الإبقاء على اليابان وكوريا الجنوبية رهينتين. فالشمال يتجنّب الخطوات التي يمكن أن تفضي إلى حرب شاملة، ولكنه يتوق لإضعاف التحالف الأميركي- الكوري الجنوبي والإضرار بالقيادة في كوريا الجنوبية. بيد أن الأجهزة الأمنية الأميركية ركّزت لوقت أطول مما ينبغي على التفاوض حول نهاية لبرنامج كوريا الشمالية لدرجة أننا أهملنا العمل الصعب المتمثل في تحديد كيفية إدارة علاقة الردع الأكثر تعقيداً بكثير التي أخذت تتكشف ملامحها الآن.

هذا الوضع ليس مُرضياً لأحد. فهو يعترف بأننا لا نستطيع منع كوريا الشمالية من امتلاك قدرات نووية، في الوقت الراهن على الأقل؛ ولكنه لا يعني أن هدف تجريد كوريا الشمالية من السلاح النووي قد مات، مثلما قد يقول آخرون. فهذا يجب أن يظل هدف الولايات المتحدة وشركائها؛ غير أنه يتحتم علينا أن ندرك أن تحقيق ذلك سيتطلب وقتا، وأن في انتظار ذلك، هناك أخطار يجب منع حدوثها.

فأولا، علينا أن نقرر ما الذي نريد ردع كوريا الشمالية عن فعله بواسطة القدرات التي امتلكتها حديثا. وشخصياً، أعتقدُ أن القائمة تبدأ بالتحقق من أن كوريا الشمالية لن تستطيع أبدا استخدام أسلحة نووية أو صواريخ، وبأنه ينبغي عليها ألا تجري أي اختبارات نارية حية بالأسلحة النووية.

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تَعتبر السياسةُ الأميركية أيَّ محاولة من كوريا الشمالية لبيع أسلحة نووية، أو مواد يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية، عملا عدائيا ضد الولايات المتحدة يتطلب رداً مباشراً. وأخيراً، يجب أن نتحقق من أن قدرات كوريا الشمالية النووية لا تمثل رخصة للقيام بعمل عسكري أو القيام بعمليات سيبرانية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها؛ بل ينبغي ويجب الاستمرار في مواجهة الأعمال الكورية الشمالية التي تهدّدنا أو تقوّض أمن حلفائنا واستقرار المنطقة.

وفي الوقت نفسه، علينا أن نعترف بأن اللعبة تغيرت. ذلك أن أخطار نزاع عسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية له تداعيات عالمية. وهذا يعني أن على الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن يشرعا في محادثات فورية لتفادي مثل هذه النزاعات، وإبلاغ زعماء كوريا الشمالية بشكل مباشر بالأعمال التي ستستدعي ردا عسكريا أميركيا مباشرا. هذا ليس تنازلا، وإنما حفظ للذات. هذه القائمة ليست جامعة وشاملة، ولكن ينبغي على الرئيس وحكومته ومستشاريه، والزعماء في الكونجرس، بدء الحوار حول ما هي الأعمال الكورية الشمالية التي نسعى لتجنبها. وخلافا لتغريدات ترامب على تويتر، فإن استنتاجاتنا ينبغي أن تكون محدّدة، كما ينبغي أن ندعمها ونساندها كيلا تضعف الثقة في الالتزامات الأميركية &ndash بردع أعدائنا وحماية حلفائنا &ndash أكثر.

* زميل «مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية» التابع بجامعة هارفرد الأميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»