إعلان قائمة «الأبيض الشاب»

معتصم عبدالله (دبي)







يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 1999 للعودة إلى برنامج إعداده بإقامة تجمع داخلي مساء الجمعة المقبل بمقر اتحاد الكرة في دبي، في إطار التحضيرات المستمرة لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين، ووضعت قرعة التصفيات التي سحبت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في أبريل الماضي «أبيض الشباب» ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين، عمان، نيبال، قرغيزستان (مستضيفة المجموعة).



واكتمل عقد الجهاز الفني لأبيض الشباب بعودة المدرب الصربي ليوبينكو درولوفيتش وجهازه الفني المعاون من الإجازة أمس، ويخوض أبيض الشباب المقبل نحو خمس تجارب ودية على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي خلال الفترة المقبلة وحتى 13 أكتوبر، حيث يجري اتحاد الكرة اتصالات مستمرة بشأن الترتيب للمنتخبات التي ستلعب في مواجهة الأبيض، على أن يختتم إعداده للتصفيات بخوض معسكر خارجي و4 مباريات ودية من 15 أكتوبر ولغاية 30 أكتوبر.

ويستهل منتخب الشباب برنامج مبارياته الودية خلال تجمعه الحالي بمواجهة فريق شباب الأهلي دبي مساء الأحد المقبل، بعد اعتذار الهند عن عدم اللعب أمام «الأبيض»، ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني اليوم عن القائمة المختارة من اللاعبين بعد الوقوف على الحالة البدنية وكشف الإصابات من خلال التواصل مع مسؤولي الأندية.



ويأتي التجمع الحالي لأبيض الشباب قبل أقل من أسبوعين على انطلاقة منافسات الموسم الجديد 2017- 2018، والذي يستهل بإقامة مباريات الجولة الأولى لدوري الشباب في 15 سبتمبر الحالي، وتشهد منافسات فئة الشباب التي ينظمها اتحاد الكرة إقامة أربع مسابقات تشمل إلى جانب الدوري، كأس الشباب، ودوري تحت 18 سنة بفئتيه (أ) و (ب)، بجانب كأس الشباب تحت 18 عاماً.

وتمنح المسابقات الخمس الجهاز الفني للأبيض الوقوف على مستوى مجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب، إضافة إلى اللاعبين المصعدين في الأندية في الفئات السنية الأعلى عمراً، حيث تشارك 7 من أندية دوري الدرجة الأولى في دوري وكأس الشباب، فيما تشهد منافسة دوري الشباب تحت 18 عاماً (أ) مشاركة 12 نادياً من أندية دوري المحترفين، مقابل 12 نادياً من أندية دوري الأولى في دوري تحت 18 عاماً (ب).