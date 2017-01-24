4.5 مليار درهم قيمة تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

قفزت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي، أمس، إلى 4.5 مليار درهم مدفوعة بعمليات رهن كبيرة بلغت قيمتها 3.6 مليار درهم إلى جانب معاملات بيع أراضٍ وشقق وفيلات بقيمة 900 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت 310 مبايعات منها 103 لأراضٍ بقيمة 500 مليون درهم و207 مبايعات لشقق وفيلات بقيمة 400 مليون درهم. وتقدمت «الخوانيج الأولى» على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم، فمنطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 34 مبايعة قيمتها 247 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعتان في منطقة «السطوة» الأولى بمبلغ 19 مليون درهم والثانية بـ18 مليون درهم بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «برج خليفة» تلتها مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة «الثنية الثالثة».

وتصدرت «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 27 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم تلتها منطقة «الوصل» بتسجيلها 23 مبايعة بمبلغ 66 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة، تسجيل رهون بقيمة 3.6 مليار درهم منها 29 لأراضٍ بمبلغ 3.55 مليون درهم و34 رهناً لشقق وفيلات بقيمة 50 مليون درهم كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 3.4 مليون درهم وأخرى في منطقة «المركاض» بقيمة 55 مليون درهم.