عبد الباسط: إعداد الوحدة تأثر بغياب «الدوليين»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد عبد الباسط محمد مدير فريق الوحدة، أن مرحلة الإعداد كانت جيدة رغم عدم وجود الدوليين، حيث افتقد الفريق 14 لاعبا أعضاء المنتخبين الأولمبي والأول، مبيناً أن ذلك كان له أثر كبير على مراحل الإعداد، خاصة في ظل وجود جهاز فني جديد، متمنياً أن يتمكن كبار النجوم من قيادة الفريق، لتقديم مستويات مميزة.

وتابع عبد الباسط: في المرحلة الأولى من الإعداد بمصر والتي تم خلالها المشاركة في البطولة العربية للأندية، غاب لاعبو المنتخب الأولمبي، واضطررنا إلى إراحة لاعبي المنتحب الأول، الذين لم تكن مشاركتهم كاملة في المرحلة الثانية بالمعسكر الخارجي بالنمسا، حيث لم يكملوا 10 أيام مع المجموعة، قبل أن يلتحقوا بالمنتخب للاستعداد لمباراتي السعودية والعراق.

وأضاف مدير فريق الوحدة: الحالة البدنية الجيدة التي ظهر بها إسماعيل مطر مع المنتخب، وجوجاك مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال روسيا 2018، والفورمة الجيدة الحالية لتيجالي ومراد باتنا تدعونا للتفاؤل بقدرتهم على قيادة بقية المجموعة لتقديم مستوى جيد وأداء عال في بداية الموسم، حتى تكتمل جاهزية بقية العناصر.

وعن المرحلة المقبلة قال: الفريق يتدرب على فترتين صباحية ومسائية، وقد انضم مراد باتنا للتدريبات منذ أمس الأول، بينما ينتظم جوجاك في التدريبات اليوم بعد وصوله في ساعة متأخر من مساء أمس، فيما يخضع محمد عبد الباسط وأحمد الكعبري لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين ينضمان بعدها للتدريبات، وأعتقد أن الفريق سيكون مكتمل الصفوف، بدءاً من مباراتنا بالجولة الثانية من دوري الخليج العربي أمام النصر.

وأضاف: عودة الدوليين إسماعيل مطر وطارق الخديم ومحمد العكبري وخالد باوزير وأحمد راشد غدا، بعد مباراة المنتخب مع العراق اليوم، ستمثل إضافة للفريق، ونأمل أن يتمكنوا من التواجد ضمن قائمة الفريق لمباراته الأولى بالموسم أمام شباب الأهلي دبي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي الجمعة المقبل.

وأوضح عبد الباسط أن المدرب لورينت ريجيكامب قام بعمل كبير في الفترة الماضية رغم عدم اكتمال عناصر الفريق، وأصبح أكثر معرفة باللاعبين وقدراتهم وكيفية توظيف اللاعبين.

وتمنى مدير فريق الوحدة أن يستهل الفريق الموسم بشكل قوي في كأس ودوري الخليج العربي، وأن يكون جمهوره الذي قدم مشاهد ومبادرات رائعة في الموسم الماضي خلفه في كل المباريات، مشيرا إلى أنه من الجيد أن يبدأ الوحدة البطولتين على ملعبه، وهو ما يتيح فرصة أكبر لجمهوره في مساندة الفريق بشكل قوي، مؤكدا أن جمهور الوحدة مثالي ويستحق الإشادة على الدور الكبير الذي قام به، حيث وقف مع الفريق في كل الظروف، وكان عاملاً رئيساً في حصول الوحدة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليكون ختام الموسم مسكاً لأصحاب السعادة.