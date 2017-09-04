التعادل يحسم مواجهة العين وحتا

العين (الاتحاد)

حسم التعادل بنتيجة 2-2 مواجهة العين أمام ضيفه حتا أمس على استاد خليفة بن زايد بالعين، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، والتي دشنت مسابقات موسم 2017 - 2018 «الاستثنائي» والذي يشهد مشاركة 12 فريقاً.

وجرى تقديم موعد مواجهة الأمس بداعي مشاركة «الزعيم» في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2017، فيما تُلعب بقية مباريات الجولة الأولى من البطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث يواجه الوصل دبا، ويلتقي الظفرة الجزيرة، ويستضيف الوحدة شباب الأهلي دبي، ويستقبل الشارقة الإمارات، ويحل عجمان ضيفاً على النصر.

وفاجأ «الإعصار» مضيفه «العيناوي» الذي خاض المباراة بتشكيلة غلبت عليها العناصر الشابة في ظل غياب نجومه الدوليين، بافتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة، بواسطة ماهر جاسم الذي استفاد من كرة توغل بها البرازيلي صموئيل روزا على الجهة اليسرى، قبل أن يرسل تمريرة أرضية قابلها جاسم بيمناه مباشرة سكنت شباك الحارس محمد بوسندة.

وأكد الضيوف أفضليتهم خلال انطلاقة المباراة بعدما أضاف فرناندو جابريل المهاجم البرازيلي «الجديد» لحتا الهدف الثاني في الدقيقة 25 من ركلة حرة نفذها بذكاء من مسافة بعيدة، مستغلاً خروج الحارس بوسندة عن مرماه.

وحاول البرازيلي كايو إعادة «الزعيم» إلى أجواء المباراة من تسديدة من ركلة حرة استحوذ عليها الحارس عبيد ريحان، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويصنع كرة الهدف الأول من بينية ماكرة للمهاجم خالد خلفان، مررها بدورها لزميله يوسف أحمد الذي نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم يحيى الملا ركلة جزاء لمصلحة العين بعد كرة مشتركة مع المهاجم يوسف أحمد احتج عليها لاعبو حتا، سجل بواسطتها البرازيلي كايو هدف التعادل للزعيم في الدقيقة 54، ورد الضيوف بهجمة خطرة من كرة هيأها البديل محمد مال الله، وصلت إلى ماهر جاسم على مشارف منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية مرت جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس بوسندة في الدقيقة 61.

ومالت كفة الأفضلية مع مرور الدقائق لمصلحة العين، في الوقت الذي تراجع فيها أداء حتا بعد خروج الثنائي الأجنبي صموئيل روزا وجابريل، ليعتمد الأخير على سلاح الهجمات المرتدة التي لم تخل من خطورة، حيث كاد البديل محمد مال الله أن يضيف الهدف الثالث من كرة هيأها ماهر جاسم في الدقيقة 79 أبعدها الدفاع العيناوي.

وأكمل العين الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم يحيى الملا للمدافع سعيد جمعة بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 86 بداعي تأخير اللعب، وأهدر البرازيلي دوجلاس الذي ارتدى شارة قيادة العين فرصة سانحة لحسم المباراة من كرة طولية لعبت خلف الدفاع، هيأها بشكل جيد قبل أن يبعدها الدفاع لحظة التسديد 89.