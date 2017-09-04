سيفاستوفا تفسد عودة شارابوفا

نيويورك (د ب أ)

أفسدت لاعبة التنس اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا العودة القوية للروسية ماريا شارابوفا إلى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وأطاحتها من بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» رابع هذه البطولات في الموسم الحالي.

وتغلبت سيفاستوفا المصنفة الـ 16 للبطولة على شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقاً 5/&rlm&rlm&rlm 7 و6/&rlm&rlm&rlm 4 و6/&rlm&rlm&rlm 2 في الدور الرابع للبطولة.

وشهدت البطولة الحالية المشاركة الأولى لشارابوفا في أي من البطولات الأربع الكبرى، منذ بلوغها دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير 2016، حيث غابت اللاعبة بعدها عن الملاعب 15 شهراً للإيقاف، بسبب تعاطيها أحد الأدوية التي تشتمل على عقار «ميلدونيوم» المنشط المحظور.

وعادت شارابوفا إلى الملاعب في أبريل الماضي، وحصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في النسخة الحالية من فلاشينج ميدوز، علماً أنها فازت بلقب البطولة في 2006 ليكون الثاني لها من بين 5 ألقاب أحرزتها حتى الآن في بطولات جراند سلام.

رغم خروجها من الدور الربع للبطولة، استفادت شارابوفا من المشاركة في البطولة الحالية، حيث تقدمت خطوة كبيرة في التصنيف العالمي للمحترفات، بعدما كانت في المركز 147 عالمياً، ليصبح من حقها الحصول على مزيد من بطاقات الدعوة للمشاركة في بطولات أخرى، دون تعرض منظمي هذه البطولات لمزيد من الانتقادات على توجيه بطاقات دعوة إليها.