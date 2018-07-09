.. ولكن تؤخذ الكأس غلاباً

انتهى الدور ربع النهائي لمونديال روسيا، وأغلقت ستارة المسرح على الرباعي المتأهل لنصف النهائي، إيذاناً ببدء الفصل ما قبل الأخير، الذي يستحوذ على مشاهدة بتأدية دور البطولة فيه منتخبات فرنسا، وبلجيكا، وإنجلترا، وكرواتيا، وهي المنتخبات التي سنعيش معها ساعة الحقيقة، بعدما عشنا أياماً من الوهم.
حتى ما قبل انطلاق كأس العالم كانت كل ترشيحات الفوز باللقب تتوزع بين منتخبات ألمانيا، والبرازيل، وإسبانيا، ويأتي بعدهم المنتخب الأرجنتيني، وإن لم يحظ بحصة «الأسود الثلاثة»، وحتى مع طي صفحة الدور التمهيدي، تشبث الكثيرون بترشيحاتهم، إذ لم يتوقع أحد أن تتساقط المنتخبات التي تشع سماواتها بأكثر النجوم سطوعاً، بتلك الطريقة التي تشبه تساقط أحجار «الدومينو»، ومن له أن يصدق ألا يرى في النهائي، ولا حتى ما قبل النهائي نيمار، وميسي، وتوني كروس، وإنييستا، وكريستيانو رونالدو.
وجدت نفسي وأنا أنظر إلى هذا المشهد الصادم أعود لنبش تصريحات مدربي تلك المنتخبات، لأتبين نظرتهم للأمور قبل أن يروا ما عليه الواقع اليوم، بعدما تذوقوا جميعهم مرارة الخروج المذل من الأدوار المبكرة، قياساً بالترشيحات التي كانوا غارقين فيها.
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بذات النفس المتعالي تحدث مدرب إسبانيا جولين لوبيتيجي قبل إقالته، حين قال: «هناك شيئاً لا يتذكره الناس، وهو أن أتلتيكو مدريد توّج بالدوري الأوروبي، وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وبرشلونة بالدوري المحلي، وهذا يكفي لمعرفة قيمة لاعبينا»، وحده الأرجنتيني سامبولي من تحدث بتواضع واحترام للمنافسين، حينما أشار إلى تقدم البرازيل وفرنسا وإسبانيا في الحظوظ على فريقه، لكن ذلك لم يمنعه من حمل راية التحدي.
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