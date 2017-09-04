هاميلتون «الواثق» يحارب «فيراري» بالابتسامة

مونزا(د ب أ)

رغم صيحات الاستهجان التي أطلقها مشجعو فريق فيراري المنافس، يعيش البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أفضل لحظاته في الموسم الحالي، بعد أن انتزع صدارة الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1، إثر تتويجه بسباق الجائزة الكبرى الإيطالي على مضمار مونزا.

فقد اعتلى هاميلتون الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم، بعد يوم واحد من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بإحراز مركز الانطلاق الأول للمرة 69 في مسيرته بفورمولا - 1، بينما تراجع غريمه الألماني سيبستيان فيتنيل سائق فيراري إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

وعقب انتهاء السباق، احتشد مشجعو فيراري، وأطلقوا صافرات وعبارات الاستهجان ضد هاميلتون، لكن السائق البريطاني واجه الموقف بالابتسامة والاحتفال بالفوز على منصة التتويج. وأشادت صحيفة «جارديان» البريطانية بنجاح هاميلتون في انتزاع الصدارة وقدرته على التعامل مع الوضع عقب السباق. وكان هاميلتون أول سائق يحرز انتصارين متتاليين هذا الموسم، حيث توج بسباق الجائزة الكبرى البلجيكي الذي أقيم على مضمار سبا - فرانكورشان.

وقال هاميلتون: إنه أمر رائع أن أحقق أول انتصارين متتاليين منذ فترة طويلة، وأنتزع الصدارة في بطولة العالم.. لكن الصراع سيستمر، سائقا فيراراي كانا سريعين للغاية هذا الموسم.