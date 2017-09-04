فريق الإمارات وصيف «بروكسل الكلاسيكي»

أبوظبي (الاتحاد)
شارك 8 دراجين من فريق الإمارات في سباقين متتاليين من سباقات اليوم الواحد، أقيما على مدى اليومين الماضيين، حيث حل السلوفيني ماركو كامب في المركز الثاني لسباق بروكسل الكلاسيكي في بلجيكا «المعروف سابقاً باسم سباق باريس-بروكسل» الذي أقيم السبت الماضي، وذلك بعد سباق سرعة قبيل خط النهاية، لينضم بذلك إلى منصة التتويج مع أرنو ديماري «أف دي جاي» الذي حلّ في المركز الأول، وأندريه جرايبل «لوتو-سودال» الذي حل في المركز الثالث.
وحصل الإيطالي سيموني كونسوني دراج فريق الإمارات على المركز الخامس في سباق الجائزة الكبرى في فورمي «لا فو دو نور» الذي أقيم أمس الأول في فرنسا، وفاز بلقب السباق ناصر بوهاني «كوفيديس سوليوشنز كريدتس»، وذلك بعد خوض سباق سرعة بين مجموعة من الدراجين، وهذه هي المرة الرابعة التي ينضم فيها كونسوني إلى قائمة الخمسة الأوائل هذا العام.
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وأضاف: أعتقد أن قدراتي ومهاراتي قد تحسنت وتطورت، وقد انعكس ذلك في سباق السرعة الذي خضته، أتمتع حالياً بلياقة ممتازة، وقد بذلت قصارى جهدي خلال السباق.
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وأضاف: كان علينا أن نبذل جهداً إضافياً وأن نتعاون في ملاحقة الدراجين إلى أن نتمكن من اللحاق بالمجموعة المتقدمة قبل 10 كلم من خط النهاية.
وتابع: كان زملائي في الفريق متعاونين وداعمين جداً، وقد بذلت قصارى جهدي في سباق السرعة في محاولة لتحقيق أقصى استفادة من جهودهم.
وأوضح: «تمكنت قبل 500 متر من خط النهاية من احتلال موقع جيد أتاح لي الانطلاق في سباق سرعة، ولكن للأسف، لم يكن ذلك كافياً لأتمكن من الانضمام إلى منصة التتويج كما أردت».