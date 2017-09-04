حسن المستكاوي

يحسم اليوم السباق على البطاقة الثانية في تصفيات آسيا لكأس العالم، بعدما ضمن منتخبا إيران واليابان التأهل مباشرة عن المجموعتين الأولى والثانية. ويخوض سباق المونديال في المجموعة الأولى منتخبات كوريا الجنوبية وسوريا وأوزبكستان وكذلك المنتخب الصيني بأمل ضعيف. ويشهد السباق في المجموعة الثانية صراعاً بين المنتخبين السعودي والأسترالي على البطاقة الثانية. وكانت الجولة التاسعة شهدت دراما صنعها «الأبيض» بفوزه على المنتخب السعودي، في وقت كان «الأخضر» يبدو فيه قريباً جداً من التأهل بعد غياب عن بطولتي 2010 و2014، وذلك بحسابات مواجهة نظيره الياباني على ملعبه في «الجوهرة المشعة».. إلا أن كرة القدم لا تعترف بتلك الحسابات، ولا يمكن كتابة سيناريو مسبق بنهاية محسوبة في آخر مشاهد الفيلم.

«الأبيض» يواجه منتخب العراق في الأردن، وعلى الرغم من ضعف فرصة التأهل للمونديال، وعلى الرغم من غياب 6 لاعبين، فإن الفريق مطالب بالفوز لإضافة المزيد من رصيد الثقة في صفوفه. وهى ثقة في غاية الأهمية بعملية البناء للمستقبل.. وأقرب مستقبل هو كأس الأمم الآسيوية.

دراما كرة القدم هي سر اللعبة. وهذا الشك في النتائج جعلها رياضة مثيرة. فعندما سافر المنتخب المصري إلى كمبالا لمواجهة أوغندا، احتشدت جماهير الكرة في الكافيهات والمقاهي للاحتفال بخطوة إضافية للفريق في الطريق إلى روسيا.. إلا أن المنتخب الأوغندي فاز بهدف نظيف. وعندما خيمت سحب كئيبة على سماء الكرة المصرية، لأن الحلم المؤجل من 28 سنة يتوارى، كانت المفاجأة أن الكونغو التي لا تنافس تعادلت مع غانا، ليعود الأمل قوياً للمنتخب المصري في التأهل بشرط الفوز اليوم على أوغندا في برج العرب.. وما جرى في أكرا بين الكونغو وغانا يؤكد دراما كرة القدم مرة أخرى، والتي تبدو أحياناً مثل أحد الأفلام الهندية الصاخبة الراقصة الحزينة التي يفيض فيها نهر الدموع على ألحان الموسيقا..!

في تصفيات المونديال التي يشهدها كوكب الأرض هناك مفاجآت كثيرة، ومنها أن منتخب هولندا خسر أمام فرنسا بأربعة أهداف، ثم تعادلت فرنسا مع لوكسمبورج في المباراة التالية،. والمفاجآت أيضاً أن الأرجنتين في طريقها للقاء نيوزيلندا في ملحق، باعتبار أن الفريق النيوزيلندي سيهزم جزر سولومون. لكن اللقاء في الملحق بين الأرجنتين ونيوزيلندا سيكون مثل رقصة تانجو لفريق ميسي.

أما الإنجليز أصحاب أقوى وأجمل دوري، فهم يواصلون تألقهم في التصفيات.. لكن أساتذة كرة القدم يتحولون إلى تلاميذ في كل نهائيات.. أليست تلك أيضاً دراما ؟!