حلم ثنائي لـ «ديمبلي»

برشلونة (أ ف ب)

قال الفرنسي عثمان ديمبلي، اللاعب الجديد لنادي برشلونة الإسباني، إنه يتطلع إلى حصد الألقاب مع النادي الكتالوني وحجز مكان له ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018.

وانتقل الشاب ديمبلي «20 عاماً» من بروسيا دورتموند الألماني في صفقة قد تصل قيمتها إلى 147 مليون يورو مع الحوافز والمكافآت، ضمن مساعي النادي الإسباني لتعويض انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، قال ديمبلي: ما أريده هو أن أكون هنا وألعب مع أفضل اللاعبين في العالم، معتبراً أن هؤلاء هم في برشلونة، ولهذا السبب أتيت.

أضاف: أتيت من أجل إحراز الألقاب مع الفريق، ولاحقاً أكون مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم في روسيا.