روني: كابيللو لم يكن طبيعياً !

القاهرة (الاتحاد)

كشف النجم الإنجليزي واين روني لاعب إيفرتون، النقاب عن بعض أسرار غرفة الملابس، سواء مع منتخب بلاده وخاصة في عهد الإيطالي فابيو كابيللو المدير الفني لمنتخب «الأسود الثلاثة» العام 2010، أو مع ناديه السابق مانشستر يونايتد في عهد الإسكتلندي السير اليكس فيرجسون.

ورغم اعتزاله اللعب الدولي وتركه نادي «الشياطين الحمر»، إلا أنه ما زال يحمل بعض الذكريات الحلوة والمرة عن الفترة التي أمضاها مع المنتخب أو مع اليونايتد.

وفي حديث لـ «توك سبورت» قال روني: كابيللو لم يكن يتحدث الانجليزية وأعتقد أن هذا لم يكن شيئاً جيداً.. وفي مونديال 2010 كان يتركنا في التدريب لكي يشاهد مع مساعديه الإيطاليين مباريات منتخب إيطاليا، ويتهلل فرحاً كلما أحرز أحد اللاعبين هدفاً، في الوقت الذي كان منتخب انجلترا يشارك في البطولة نفسها. وعلق روني على ذلك بقوله: لم يكن ذلك أمراً طبيعياً أو عادياً.

وعلى مستوى الأندية، تحدث روني عن مدربه الأسبق الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون، ووصفه بأنه «ديناصور» تدريب بأسلوبه المتميز.

وقال النجم الانجليزي الملقب بالفتى الذهبي: فيرجسون كانت له عادة غريبة، حيث كان يصيح في وجه أي لاعب عندما يقترب كثيراً من وجهه، وكان له قدرة عجيبة على حمل بعض اللاعبين على البكاء، ولكنه في الوقت نفسه كان الأفضل لأنه كان يعرف متى يصيح ويصرخ، ومتى يصالح ويراضي.

وأضاف روني: أنا وريان جيجز كنا من ضحاياه المفضلين! وهذا جعلنا نتعلم الكثير ونتحسن. ويتذكر روني طرفة تتعلق بفيرجسون إذ إنه كان قد أصدر أوامره بأن أي لاعب يقل عمره عن 25 عاماً ليس من حقه أن يمتلك «سيارة رياضية» وكان هذا القرار ضمن قرارات أخرى وسيلة لفرض الانضباط والنظام داخل الفريق، وكان اللاعبون القدامى يحبذونه ويساعدون على استمراره.

وفي ختام الحديث مع «توك سبورت» أجاب روني على السؤال التقليدي الخاص بأفضل لاعب لعب إلى جواره خلال مشواره الكروي، فقال بدون تردد: بول سكولز لأنه كان يستطيع اللعب في أي مكان في الملعب، وكان يتمتع بعقلية كروية رائعة وقدرة فائقة على التعامل مع المباريات.

جدير بالذكر أن روني الذي أعلن مؤخراً اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب «الأسود الثلاثة»، ورفض بشكل قاطع العدول عن قراره، وقال تعليقاً على ذلك: اللاعبون الذين فعلوا ذلك من قبل لم يكونوا على صواب.