مودريتش: لا أفكر في الكرة الذهبية

سوتشي (د ب أ)

أكد لوكا مودريتش نجم وسط المنتخب الكرواتي، أن هدفه ليس الجوائز الشخصية، وأن تركيزه بالكامل ينصب على نجاح فريقه في بطولة كأس العالم 2018، مشيراً إلى أن الفوز على المنتخب الروسي خطوة نحو تحقيق هدف الفريق، وتوج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأكد مودريتش: لا أفكر في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ولا أفكر في أي شيء آخر، المهم هنا أن ننجح كفريق، وصلنا لقبل النهائي ونستطيع إنجاز أكثر من هذا، المجموعة هي المهمة في هذا المونديال، نريد العودة بميدالية وسوف نرى ماهي نوعية هذه الميدالية. وقال: روسيا لعبت بشكل ممتاز خاصة في الشوط الأول، ولم نتمكن من صنع اللعب جراء الضغط العالي الروسي، ولكن في الشوط الثاني والفترة الإضافية كنا الأفضل وسيطرنا على مجريات اللعب. كنا نريد إنهاء اللقاء قبل الوصول لركلات الترجيح ولكن القدر أراد ذلك.

وأضاف: من المؤكد أن المستوى العالي للمباريات إضافة للإصابات أثرت على مستوى الأداء واللياقة نوعاً ما، ولكن استطعنا الفوز في النهاية، أتينا إلى سوتشي منذ عدة أيام، وذلك للتعود على حالة الطقس والتأقلم معها.

وقال: الملعب هنا رائع وكل شيء جيد جداً وتبدو المدينة جميلة كذلك، أنا سعيد بالوصول بعد 20 عاماً للدور قبل النهائي، وأعتقد أن فريقنا اليوم يستطيع أن يحقق نتيجة أفضل من الماضي.