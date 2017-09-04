5 صفقات «مجمدة» بين العناد والمماطلة

أنور إبراهيم (القاهرة)

مثلما انتهت سوق الانتقالات الصيفية منذ أيام قليلة في الدوريات الأوروبية الكبيرة بصفقات من العيار الثقيل، أجهضت خلالها أيضاً صفقات أخرى لنجوم كبار، كانت الصحف ووسائل الإعلام لا تتوقف طوال فترة «الميركاتو» التي استمرت ما يقرب من الشهرين، عن بث الأخبار التي تتعلق برحيلهم بين يوم وآخر، إلى أن أغلق الباب تماماً دون أن يتحرك أي من هؤلاء النجوم من ناديه، بل إن بعضهم تعرض لعقوبات من إدارات أنديتهم لأنهم لم يحضروا فترات الإعداد التي تسبق الموسم الجديد.

وتبقى 5 حالات لنجوم كبار لم يحسم «الميركاتو الصيفي» مصيرهم، وظلوا قابعين في أنديتهم، انتظاراً للموسم القادم، أو ربما لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

أولى تلك الصفقات المجمدة هو البرازيلي فيليب كوتينيو، فعلى امتداد أكثر من شهرين حاول مسؤولو برشلونة الفوز بخدمات نجم خط الوسط البرازيلي الدولي ولاعب ليفربول الانجليزي، ولكن إدارة «الريدز» ظلت تماطل وتماطل، ورفضت أكثر من عرض تقدم به النادي الكتالوني الذي رفع رقم الصفقة إلى 130 مليون يورو، رغم أن القيمة السوقية لهذا اللاعب لا تزيد على 70 أو80 مليون يورو على أقصى تقدير. وبدا واضحاً أن النادي الانجليزي يمارس سياسة «التطفيش» والمماطلة إلى أن تغلق السوق أبوابها، أو الخروج بأكبر المكاسب إذ طلب مبلغ 160 مليون يورو، وهو يعلم تمام العلم أن إدارة البارسا سترفض هذا الرقم.

وحقيقة الأمر أن إدارة النادي وبضغوط من المدير الفني الألماني يورجن كلوب، كانت تريد الاحتفاظ باللاعب، وكسب الوقت في المماطلة وهو ما دفع روبرت فرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة، إلى أن يكشف النقاب خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً عن أن إدارة ليفربول طلبت 200 مليون يورو للاستغناء عن كوتينيو!!. ولم يشأ برشلونة، على حد قول مديره الرياضي - أن يعرض النادي للخطر بمثل هذا العرض الذي قد يدخل في دائرة الفساد المالي الذي يتعارض مع قواعد اللعب النظيف.