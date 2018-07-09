ابن ثعلوب: الخبرة والهدوء والثقة وراء نجاح زلاتكو

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الرياضي للاستثمار، أن زلاتكو داليتش المدرب الحالي لكرواتيا والعين السابق، أثبت أنه مدرب كبير على مستوى العالم، بعد أن قاد بلاده إلى المربع الذهبي لكأس العالم، مع كبار منتخبات العالم، بعد تخطى مضيفه الروسي صاحب الأرض والجمهور بركلات الترجيح أمس الأول، وكان كرواتيا الأفضل على امتداد زمن المباراة، بقيادة نجم ريال مدريد كابتن الفريق، لوكا مودريتش، ليضرب موعداً للقاء المنتخب الإنجليزي الصعب بعد غد، بعد أن تخطى بدوره السويد بهدفين، مما يؤكد عودة الكرة الأوروبية لسابق مجدها، بعد تأهل رباعي أوروبي إلى نصف النهائي بكل جدارة واقتدار، ليصبح اللقب أوروبياً للمرة الـ 12 في تاريخ المونديال، من بين 21 نسخة أقيمت منذ عام 1930 حتى 2018، وبالتالي يؤكد عمق الفائدة التي تحققت من الاحتراف الكروي مقارنة بلغة الأرقام .

وأضاف: قيادة المدرب العالمي زلاتكو، لمنتخب مغمور غير مرشح قبل بدء تصفيات مونديال روسيا، يؤكد حنكته وخبرته وإدارته لمنتخب بلاده بهدوء وثقة، دون التفات لوسائل الإعلام والتواصل السلبية، والذي يمثل نوعاً من النجاح والمثالية التي عرف بها لحبه لعمله دون ضجيج، وفي ذلك رد على الجميع، ويكفيه فخراً تقدير كولندا جرابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا، التي أشادت بقيادة أبن بلدها زلاتكو لمنتخب كرواتيا للدور نصف النهائي لكأس العالم بروسيا 2018، بعد أن حقق فوزًا رائعاً على حساب منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور.