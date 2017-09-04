كوستاريكا جاهزة لـ «تحدي المكسيك» بإجراءات مشددة

سان خوسيه (د ب أ)

قال جوستافو ماتا، وزير الأمن العام في كوستاريكا، إنه أصدر أوامر لتدعيم الرقابة والأمن في الملعب الوطني للعاصمة سان خوسيه، وذلك خلال مباراة المنتخب الكوستاريكي أمام المكسيك اليوم، في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» المؤهلة لمونديال روسيا.

وقال الوزير الكوستاريكي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لقد أمرت بتشديد الإجراءات من أجل ضمان الأمن خلال مباراة كوستاريكا والمكسيك، والحيلولة دون وقوع أعمال تخل بالأمن.

وأعلن ماتا عن هذه القرارات بعد عملية الإجلاء التي شهدها ملعب ريكاردو سابريسا، الواقع على أطراف العاصمة الكوستاريكية، أمس الأول، وذلك أثناء جريان أحداث مباراة في الدوري المحلي بين ناديي سابريسا وجريسيا، على خلفية تهديدات بوجود قنبلة.

وقامت قوات الأمن العام بإخلاء الملعب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، التي كان سابريسا متقدماً خلالها بنتيجة 6/&rlm 1. وبعد ساعات من عملية الإخلاء، نفت الشرطة وجود أي أجسام قابلة للانفجار في المكان، وأكدت أن التهديدات مجرد «مزحة سخيفة».

ويعتبر المنتخب المكسيكي أول المتأهلين إلى المونديال الروسي من منطقة «الكونكاكاف»، وكان قد حسم بطاقة تأهله يوم الجمعة الماضي بعد تغلبه 1/&rlm صفر على بنما.

وحققت كوستاريكا فوزاً ثميناً على المنتخب الأميركي بمدينة نيوجيرسي، وإذا نجحت في الفوز على المكسيك على ملعبها، فإنها ستحسم أيضا بطاقة التأهل للمونديال.