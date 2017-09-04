«الفراعنة» يتحفز لاصطياد «طيور الكركي»

جوهانسبرج (أ ف ب)

مع التغيير في ملامح المنافسة بالقارة الأفريقية خلال تصفيات كأس العالم، بتألق المنتخب النيجيري علي حساب الكاميرون «حامل لقب أمم أفريقيا 2017» وزامبيا والجزائر، وتصدر أوغندا علي حساب منتخبي مصر وغانا «ممثل القارة» في مونديال 2014، إذ تبقى الأخيرة صاحبة الموقف الصعب، حيث تجد نفسها في وضع حرج قبل زيارتها اليوم إلى برازافيل لمواجهة الكونغو في المجموعة الخامسة.

ويتخلف المنتخب الغاني بفارق 5 نقاط عن أوغندا المتصدرة و4 عن مصر الثانية، ما دفع القائد المخضرم المهاجم أسامواه جيان إلى الاعتراف بأن الإقصاء من التصفيات يلوح في الأفق، مضيفاً بعد التعادل مع الكونغو 1-1: سيكون من الصعب جداً أن نتأهل.

وتغلبت أوغندا «طيور الكركي» على مصر 1-صفر في كمبالا، وستحاول إعادة الكرة في الإسكندرية، عندما تحل ضيفة على منتخب «الفراعنة» أمام حشد غفير يتوقع أن يصل إلى 87 ألف متفرج في ملعب برج العرب.

ويؤكد المدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر هكتور كوبر أن لاعبيه لم يكونوا في يومهم في أوغندا. لكن لا تزال أمامنا 9 نقاط للصراع عليها.