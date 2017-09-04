«التانجو» يبحث عن «البريق المفقود» في مواجهة فنزويلا

مونتيفيديو (أ ف ب)

يسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي إلى تشديد الضغط على تشيلي، عندما يستضيف فنزويلا اليوم، ضمن الجولة 16 لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وقبل 3 مباريات على انتهاء مشوار التصفيات، تجد الأرجنتين نفسها في المركز الخامس للمجموعة الجنوب أميركية، بفارق الأهداف عن تشيلي التي تحتل المركز الرابع، آخر مراكز التأهل المباشر إلى المونديال الذي تستضيفه روسيا. ويخول المركز الخامس صاحبه خوض ملحق مؤهل مع منتخب من أوقيانوسيا، ولكن «راقصي التانجو» يبحثون عن الصعود المباشر بالفوز في المباريات المتبقية، في رحلة اعتبرها اللاعبون للبحث عن استعادة البريق المفقود، منذ السقوط في نهائي مونديال 2014.

وكان مشوار الأرجنتين في التصفيات متذبذباً، وتواصل في الجولة الـ 15 بتعادل سلبي مع مضيفتها الأوروجواي، إلا أن خسارة تشيلي بثلاثية نظيفة أمام الباراجواي، أبقى على حظوظ المنتخب الأرجنتيني في انتزاع بطاقة التأهل أو خوض الملحق على الأقل.

ورغم أن المنتخب الأرجنتيني سيكون مرشحاً للفوز في الملحق ضد ممثل أوقيانوسيا «يرجح أن يكون المنتخب النيوزيلندي»، إلا أن لاعبي المدرب خورخي سامباولي يسعون إلى تحسين أدائهم في الجولات المتبقية، لضمان تأهل مباشر يقيهم إحراج الغياب عن كأس العالم المقبلة، بعدما بلغوا نهائي مونديال 2014 وخسروا أمام ألمانيا. وتعادلت الأرجنتين مع الأوروجواي سلباً في مونتيفيديو، ما جعلها تتساوى مع تشيلي برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف.