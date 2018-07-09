إيجناشيفيتش.. من الملعب إلى التدريب!

موسكو (رويترز)
أعلن سيرجي إيجناشفيتش صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية في تاريخ روسيا اعتزاله أمس، بعد خروج الدولة المضيفة من كأس العالم على يد كرواتيا بركلات الترجيح في دور الثمانية أمس الأول.
وكان المدافع البالغ من العمر 38 عاماً الذي أمضى مسيرته بأكملها في أندية روسية، من العناصر المهمة في وصول روسيا إلى دور الثمانية في النهائيات التي استضافتها، وشارك في كل مباريات بلاده الخمس.
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ونفذ إيجناشفيتش محاولته بنجاح في ركلات الترجيح خلال خسارة روسيا 4-3 أمام كرواتيا وهز الشباك أيضاً من نقطة الجزاء حين فازت روسيا على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر.