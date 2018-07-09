إيجناشيفيتش.. من الملعب إلى التدريب!

موسكو (رويترز)

أعلن سيرجي إيجناشفيتش صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية في تاريخ روسيا اعتزاله أمس، بعد خروج الدولة المضيفة من كأس العالم على يد كرواتيا بركلات الترجيح في دور الثمانية أمس الأول.

وكان المدافع البالغ من العمر 38 عاماً الذي أمضى مسيرته بأكملها في أندية روسية، من العناصر المهمة في وصول روسيا إلى دور الثمانية في النهائيات التي استضافتها، وشارك في كل مباريات بلاده الخمس.

وخاض إيجناشفيتش 127 مباراة في المجمل مع المنتخب الروسي وسجل تسعة أهداف، ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في روسيا. وقاد إيجناشفيتش أيضاً سسكا موسكو للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2005. وقال إيجناشفيتش في رسالة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: هذه آخر كأس عالم أشارك فيها، وآخر بطولة وآخر مباراة في مسيرتي مع كرة القدم، أعتقد أنني كنت سأنهي مسيرتي مبكراً إذا لم تكن هناك كأس العالم. وأضاف: كأس العالم كانت حافزاً قوياً لي للاستمرار.

ونفذ إيجناشفيتش محاولته بنجاح في ركلات الترجيح خلال خسارة روسيا 4-3 أمام كرواتيا وهز الشباك أيضاً من نقطة الجزاء حين فازت روسيا على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر.