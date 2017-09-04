«الهداف التاريخي» يغادر معسكر «الماتادور»

مدريد (رويترز)

لم تستمر طويلاً عودة المهاجم ديفيد فيا إلى تشكيلة منتخب إسبانيا بعدما تعرض لإصابة في عضلات الفخذ، واضطر للخروج من التشكيلة قبل مباراة المنتخب المقبلة في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم أمام ليختنشتاين اليوم.

وبعد غياب عن المنتخب استمر ثلاث سنوات شارك فيا «35 عاماً» بديلاً في فوز إسبانيا 3-صفر على إيطاليا، ثم تعرض للإصابة في التدريبات بعد ذلك. وقال الاتحاد الإسباني: بعد متابعة الإصابة التي تعرض لها ديفيد فيا خلال تدريبات الصباح، تقرر أن يغادر المنتخب وألا يسافر معه إلى ليختنشتاين.

وفيا لاعب نيويورك سيتي الأميركي هو الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفاً، وشارك في مباراته الدولية رقم 98 في مواجهة إيطاليا مطلع الأسبوع الحالي.