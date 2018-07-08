حرمان ‬الحضري ‬.. ‬من ‬منتخب ‬مصر ‬..!!

القاهرة (الاتحاد)

ينتظر‎ ‬مجلس ‬إدارة ‬اتحاد ‬الكرة ‬المصري، ‬إرسال ‬شركة ‬بريزنتيشن ‬سبورت، ‬الراعية ‬للجبلاية، ‬التقرير ‬الخاص ‬بتجاوزات ‬لاعبي ‬المنتخب ‬المصري، ‬وما ‬حدث ‬على ‬هامش ‬معسكر ‬الفراعنة ‬في ‬مدينة ‬جروزني ‬الشيشانية ‬خلال ‬مباريات ‬كأس ‬العالم، ‬والتسجيل ‬لمصلحة إحدى القنوات، ‬بما ‬يخالف ‬اللائحة ‬الداخلية ‬للمنتخب، ‬ويخالف ‬حقوق ‬الرعاة ‬المتعاقد ‬عليها.

وأرسل‎ ‬هاني ‬أبو ‬ريدة، ‬رئيس ‬الاتحاد ‬المصري، ‬طلباً ‬للشركة ‬الراعية ‬من ‬أجل ‬دراسة ‬المخالفات ‬التي ‬ارتكبها ‬اللاعبون ‬أثناء ‬المعسكر ‬وتسجيلهم ‬لمصلحة ‬إحدى ‬القنوات ‬الفضائية ‬بمقابل ‬مادي ‬بالمخالفة ‬لحقوق ‬الرعاية، ‬حيث ‬تعكف ‬الشركة ‬حالياً ‬على ‬دراسة ‬المخالفات ‬وكتابة ‬التقرير ‬الذي من المتوقع أن يدين ‬ستة ‬من ‬لاعبي ‬المنتخب ‬المصري، ‬وعلى ‬رأسهم ‬عصام ‬الحضري، ‬قائد ‬الفراعنة ‬وحارس ‬المرمى، ‬حيث ‬سيتم ‬تطبيق ‬خصم ‬العقوبة ‬المالية ‬التي ‬ستفرضها ‬الشركة ‬من ‬مستحقات ‬اللاعبين ‬لدى ‬الاتحاد ‬طبقاً ‬لعقد ‬الرعاية.

وعلمت ‬«‬الاتحاد» أن ‬التقرير ‬الذي ‬سيرسل ‬خلال ‬ساعات ‬لمجلس ‬الجبلاية، ‬سيتضمن ‬مخالفات ‬ضخمة ‬لحقوق ‬الرعاية ‬ارتكبها ‬بعض ‬اللاعبين ‬من ‬خلال ‬تسجيل ‬مقاطع ‬فيديو ‬بهواتفهم ‬المحمولة ‬داخل ‬المعسكر، ‬وإرسال ‬تلك ‬المقاطع ‬لإذاعتها ‬لصالح إحدى القنوات، ‬من ‬خلال ‬الحصول ‬على ‬مقابل ‬مادي ‬يصل ‬إلى ‬5 ‬آلاف ‬دولار ‬لكل ‬لاعب ‬منهم.

وقالت التقارير إن ‬عصام ‬الحضري ‬قائد ‬الفريق، ‬كان ‬المحرض ‬الأساسي ‬في ‬تسجيل ‬اللاعبين ‬لتلك ‬الفيديوهات ‬وإنه ‬حصل ‬على ‬20 ‬ألف ‬دولار ‬نظير ‬تسجيله ‬للفيديوهات ‬وإرسالها ‬للقناة ‬الفضائية، ‬بينما ‬تورط ‬في ‬تلك ‬الفضيحة، ‬محمود ‬حسن ‬تريزيجيه ‬لاعب ‬قاسم ‬باشا ‬التركي ‬ومحمود ‬عبد ‬المنعم ‬كهربا ‬لاعب ‬الزمالك، ‬وسعد ‬سمير ‬لاعب ‬الأهلي، ‬وطارق ‬حامد ‬لاعب ‬الزمالك، ‬بالإضافة ‬إلى ‬رمضان ‬صبحي ‬لاعب ‬هيدرسفيلد ‬تاون ‬الإنجليزي، ‬بالإضافة ‬إلى ‬عصام ‬الحضري ‬المنتقل ‬حديثاً ‬للنادي ‬الإسماعيلي.

ويتضمن‎ ‬التقرير ‬أن ‬اللاعبين ‬الستة ‬سجلوا ‬فيديوهات ‬بالمخالفة ‬لحقوق ‬الرعاية ‬وأرسلوها ‬عبر ‬الإنترنت، ‬وأنهم ‬أقدموا ‬على ‬هذا ‬الفعل ‬عقب ‬مباراة ‬أوروجواي ‬الأولى ‬في ‬دور ‬المجموعات، ‬ورغم ‬التنبيه ‬عليهم ‬بأن ‬الأمر ‬يعد ‬مخالفة ‬واضحة ‬لحقوق ‬الرعاية، ‬إلا ‬أنهم ‬أصروا ‬على ‬ارتكاب ‬الفعل نفسه ‬مرة ‬أخرى ‬قبل ‬مباراة ‬السعودية ‬الأخيرة ‬في ‬دور ‬المجموعات، ‬حيث ‬سترسل ‬الشركة ‬مع ‬التقرير، ‬مقاطع ‬الفيديو ‬التي ‬أذاعتها ‬القناة ‬خلال ‬فترة ‬مونديال ‬روسيا. وكشف‎ ‬عضو ‬باتحاد ‬الكرة، ‬عن ‬أن ‬المجلس ‬ينتظر ‬وصول ‬تقرير ‬الشركة ‬خلال ‬أيام ‬لدراسته ‬واتخاذ ‬القرارات ‬بشأن ‬ما ‬ارتكبه ‬اللاعبون، ‬حيث ‬من ‬المنتظر ‬أن ‬يخصم ‬الاتحاد ‬المبالغ ‬المالية ‬التي ‬ستقررها ‬الشركة ‬من ‬مستحقات ‬اللاعبين ‬المتبقية ‬لدى ‬الاتحاد ‬من ‬مشاركة ‬المنتخب ‬في ‬بطولة ‬كأس ‬العالم.

وأوضح‎ ‬العضو ‬أن ‬المجلس ‬سيتجه ‬لإعلان ‬قرارات ‬قاسية ‬أخرى ‬بجانب ‬العقوبة ‬المالية، ‬حيث ‬سيتم ‬حرمان ‬عصام ‬الحضري ‬حارس ‬الإسماعيلي ‬وقائد ‬المنتخب، ‬من ‬الانضمام ‬لصفوف ‬الفراعنة ‬لمدة ‬عام ‬كامل ‬بصفته ‬المحرض ‬للاعبين ‬على ‬مخالفة ‬حقوق ‬الرعاية ‬والتسجيل ‬للقناة ‬الفضائية ‬رغم ‬أن ‬دوره ‬كقائد ‬للفريق ‬كان ‬يتضمن ‬أن ‬يمنع ‬تلك ‬التجاوزات، ‬كما ‬سيكتفي ‬المجلس ‬بتوجيه ‬تحذير ‬شديد ‬اللهجة ‬للاعبين ‬الخمسة ‬الآخرين ‬بسبب ‬تلك ‬الواقعة ‬وأنه ‬في ‬حالة ‬تكرارها، ‬سيتم ‬استبعادهم ‬نهائياً ‬من ‬الانضمام ‬لصفوف ‬المنتخب ‬خلال ‬الفترة ‬المقبلة.

العضو‎ ‬شدد ‬على ‬أن ‬مجلس ‬الجبلاية ‬لن ‬يتراجع ‬عن ‬تطبيق ‬العقوبات ‬القاسية ‬على ‬اللاعبين، ‬خاصة ‬أن ‬ما ‬حدث ‬في ‬المونديال ‬يعتبر ‬تجاوزاً ‬شديداً، ‬بجانب ‬التأكيد ‬على ‬أن ‬هناك ‬تقصيراً ‬إدارياً ‬من ‬جانب ‬المدير ‬السابق ‬للمنتخب، ‬إيهاب ‬لهيطة، ‬في ‬تنبيه ‬اللاعبين ‬بتلك ‬التجاوزات ‬الضخمة، ‬وأنه ‬لم ‬يتحرك ‬لإيقاف ‬ما ‬حدث ‬‬خلال ‬المعسكر.