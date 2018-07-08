حرمان ‬الحضري ‬.. ‬من ‬منتخب ‬مصر ‬..!!

القاهرة (الاتحاد)
ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إرسال شركة بريزنتيشن سبورت، الراعية للجبلاية، التقرير الخاص بتجاوزات لاعبي المنتخب المصري، وما حدث على هامش معسكر الفراعنة في مدينة جروزني الشيشانية خلال مباريات كأس العالم، والتسجيل لمصلحة إحدى القنوات، بما يخالف اللائحة الداخلية للمنتخب، ويخالف حقوق الرعاة المتعاقد عليها.
وأرسل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري، طلباً للشركة الراعية من أجل دراسة المخالفات التي ارتكبها اللاعبون أثناء المعسكر وتسجيلهم لمصلحة إحدى القنوات الفضائية بمقابل مادي بالمخالفة لحقوق الرعاية، حيث تعكف الشركة حالياً على دراسة المخالفات وكتابة التقرير الذي من المتوقع أن يدين ستة من لاعبي المنتخب المصري، وعلى رأسهم عصام الحضري، قائد الفراعنة وحارس المرمى، حيث سيتم تطبيق خصم العقوبة المالية التي ستفرضها الشركة من مستحقات اللاعبين لدى الاتحاد طبقاً لعقد الرعاية.
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وقالت التقارير إن عصام الحضري قائد الفريق، كان المحرض الأساسي في تسجيل اللاعبين لتلك الفيديوهات وإنه حصل على 20 ألف دولار نظير تسجيله للفيديوهات وإرسالها للقناة الفضائية، بينما تورط في تلك الفضيحة، محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك، وسعد سمير لاعب الأهلي، وطارق حامد لاعب الزمالك، بالإضافة إلى رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بالإضافة إلى عصام الحضري المنتقل حديثاً للنادي الإسماعيلي.
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وأوضح العضو أن المجلس سيتجه لإعلان قرارات قاسية أخرى بجانب العقوبة المالية، حيث سيتم حرمان عصام الحضري حارس الإسماعيلي وقائد المنتخب، من الانضمام لصفوف الفراعنة لمدة عام كامل بصفته المحرض للاعبين على مخالفة حقوق الرعاية والتسجيل للقناة الفضائية رغم أن دوره كقائد للفريق كان يتضمن أن يمنع تلك التجاوزات، كما سيكتفي المجلس بتوجيه تحذير شديد اللهجة للاعبين الخمسة الآخرين بسبب تلك الواقعة وأنه في حالة تكرارها، سيتم استبعادهم نهائياً من الانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.
العضو شدد على أن مجلس الجبلاية لن يتراجع عن تطبيق العقوبات القاسية على اللاعبين، خاصة أن ما حدث في المونديال يعتبر تجاوزاً شديداً، بجانب التأكيد على أن هناك تقصيراً إدارياً من جانب المدير السابق للمنتخب، إيهاب لهيطة، في تنبيه اللاعبين بتلك التجاوزات الضخمة، وأنه لم يتحرك لإيقاف ما حدث خلال المعسكر.