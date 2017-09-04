بلجيكا أول المتأهلين أوروبياً

أثينا (رويترز)

أصبح منتخب بلجيكا أول المتأهلين من أوروبا عن طريق التصفيات إلى مونديال 2018، بعدما سجل روميلو لوكاكو هدفاً بضربة رأس ليفوز فريقه 2-1 على اليونان صاحبة الأرض. وأصبح منتخب بلجيكا سادس المتأهلين لكأس العالم بعد البرازيل واليابان وإيران والمكسيك وروسيا، التي تأهلت، كونها صاحبة الضيافة.

وبهذا الانتصار رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 22 نقطة من 8 مباريات على قمة المجموعة الثامنة، ويتقدم بـ 8 نقاط على منتخب البوسنة صاحب المركز الثاني، والذي فاز على جبل طارق برباعية دون رد. وتتبقى مباراتان لكل منتخب على نهاية التصفيات.

وافتقدت بلجيكا المدافع فينسن كومباني، بعدما تعرض لكدمة خلال الفوز الكبير 9-صفر على جبل طارق، بينما جلس إيدين هازارد على مقاعد البدلاء ولم يدخل التشكيلة الأساسية.

وحاولت اليونان الصمود أمام بلجيكا بالاعتماد على 5 لاعبين في الخط الخلفي، حتى وضع يان فرتونن منتخب بلجيكا في المقدمة قبل 20 دقيقة من النهاية، لكن بلجيكا لم تسعد بالهدف طويلاً، حيث عادل زيكا لاعب اليونان، النتيجة سريعاً بعد ثلاث دقائق. وبعد دقيقة واحدة سجل لوكاكو بالرأس، بعد تمريرة عرضية من توماس مونييه، لتتراجع اليونان للمركز الثالث برصيد 13 نقطة.