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بوفون في مرمى النيران

«الآزوري» ينتظر «الكابوس»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

روما (د ب أ)

أثار الإذلال الذي تعرض له المنتخب الإيطالي، على يد نظيره الإسباني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا وسقوطه بثلاثية، الرعب في نفوس أنصاره الذين باتوا يخشون مشاهدة العرس الكروي العالمي عبر شاشات التليفزيون، بدلاً من مؤازرة منتخب بلادهم من المدرجات.

ووضعت الخسارة بثلاثية نظيفة أمام إسبانيا، وهي النتيجة التي عبرت بكل صدق عن حقيقة سير مجريات اللقاء، المنتخب الإيطالي أمام سيناريو مرعب قد يدفعه إلى خوض مباريات فاصلة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

وإذا نجح المنتخب الإسباني خلال مبارياته الثلاث المتبقية في التصفيات في الفوز بمباراتين والتعادل في مباراة ثالثة، فسيتعين على المنتخب الإيطالي بقيادة مدربه جيان بيرو فينتورا، البحث عن بطاقة تأهله في الملحق المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية في صفحتها الأولى: لقد حان الآن وقت الكابوس «الملحق الفاصل».

فيما قالت صحيفة «توتوسبورت»: «يا لها من سخافة». وأشار الكثيرون من أنصار المنتخب الإيطالي والإعلام المحلي في إيطاليا بأصابع الاتهام إلى الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون كأحد المتسببين في خسارة الفريق. ... المزيد
     
 

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