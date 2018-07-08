البرازيل تعرض «4 أعوام».. والمدرب لم يرد!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

عرض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على مدرب منتخبه الوطني تيتي البقاء في منصبه لفترة لا تقل عن أربعة أعوام، وذلك على رغم الخروج من الدور ربع النهائي لكأس العالم في روسيا، بحسب تقارير صحفية برازيلية أمس الأول.

ويتولى تيتي «57 عاماً» تدريب المنتخب منذ 2016، وقاد عملية إعادة بنائه بعد النهاية المذلة لـ «مونديال 2014» على أرضه، بالخسارة في نصف النهائي أمام ألمانيا 1-7، ومباراة المركز الثالث ضد هولندا صفر-3.

وفي مونديال روسيا 2018، خسر المنتخب البرازيلي أمام بلجيكا 1-2 في الدور ربع النهائي الجمعة في كازان، علماً أن هذه الخسارة كانت الأولى لـ «السيليساو» منذ 13 شهراً.

وبحسب صحيفة «أو جلوبو» الواسعة الانتشار، قام رئيس البعثة البرازيلية إلى مونديال روسيا روجيرو كابوكلو، والذي سيتولى رئاسة اتحاد اللعبة، بتقديم عرض لتيتي بعد الخسارة أمام بلجيكا، للخوض في مشروع يمتد لأربعة أعوام على الأقل، كمدرب للمنتخب الوطني.

وأشارت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» إلى أن المدرب طلب بعض الوقت، قبل الرد على اقتراح الاتحاد، وذلك لأنه يرغب قبل أي شيء آخر في الوجود مع عائلته وأخذ بعض الوقت للتفكير.

وأوضحت «أو جلوبو» أن تيتي لم يتحدث عن موعد للرد، إلا أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم واثق من أن رده سيكون إيجابياً.

ورفض المدرب بعد مباراة الجمعة، الإجابة بشكل مباشر على أسئلة الصحفيين بشأنه مستقبله، قائلاً: ليس هذا هو الوقت المناسب لمناقشة مستقبلي مع المنتخب، بعد أسبوعين، يمكننا تقييم الأمور بدم بارد.

وكان المنتخب البرازيلي يسعى في المونديال الروسي، إلى تعزيز رقمه القياسي وإحراز اللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 2002.