عمرو عبيد (القاهرة)

تصر «الديوك» الفرنسية على السير في درب التاريخ دون محاولة لتغييره، فبعد فوز عريض وباهر برباعية نظيفة على «الطاحونة» الهولندية في الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال روسيا، توقع الجميع أن تلتهم «الديوك» وسط جماهيرها منتخب لوكسمبورج في الجولة الثامنة وتواصل الابتعاد بصدارة المجموعة الأولى، مستغلة هدية منتخب بلغاريا بفوزه على السويد في الجولة قبل الماضية، ومن ثم تكون فرصتها كبيرة وسانحة لبلوغ النهائيات عبر التأهل المباشر، لكن جاء التعادل الفرنسي السلبي مع صاحب المركز الخامس ليضع الفائز بلقب 1998 في مأزق بعد اقتراب منتخب «المحاربين» منه بفارق نقطة واحدة، خاصة وأن «الديوك» سيخرج لملاقاة أسود بلغاريا في ملعبهم خلال أكتوبر المقبل. ولا يقتصر الأمر على أن بلغاريا لا تزال تمتلك حظوظاً كبيرة في المنافسة، لكن نتائج التصفيات الحالية تشير إلى «الأسود» فازوا بكل المباريات على ملعبهم حتى الآن، وهو ما قد يعني انقلابا في ترتيب المجموعة في ظل مطاردة السويد وهولندا لـ «الديوك» على القمة.

واعتادت فرنسا مؤخراً على أن يكون وصولها إلى المونديال بشق الأنفس، إذ كان على المنتخب الفرنسي خوض معركة الملحق الأوروبي في آخر نسختين من تصفيات المونديال، وفي كل مرة منهما كان الحرج كبيراً لأحد أبطال العالم السابقين، ففي تصفيات مونديال 2014 لم تتمكن فرنسا من الوقوف في طريق «الماتادور» الإسباني الذي تأهل مباشرة عن المجموعة التاسعة، بعد فوز وتعادل مع «الديوك» الذين حصدوا المركز الثاني في مجموعة ضمت أيضا فنلندا وجورجيا وروسيا البيضاء، وكان لزاما عليهم مواجهة أوكرانيا في مباراتي الملحق لكنها كانت محفوفة بالمخاطر، بعدما خسروا مباراة الذهاب خارج الأرض بهدفين نظيفين، إلا أن العودة الكبيرة بثلاثة أهداف في ملعبهم كانت كفيلة بمنحهم التأهل الصعب، ولم يكن غريباً خروج «الديوك» من ربع نهائي المونديال بعدها !

أما في تصفيات المونديال الإفريقي 2010، احتلت فرنسا المركز الثاني خلف صربيا في المجموعة السابعة، رغم عدم تمكن «النسور» من الفوز على «الديوك» إذ خسروا مباراة وتعادلوا في الثانية، لكن فرنسا فرطت في نقاط مواجهتي رومانيا بالتعادل مرتين مع صاحب المركز قبل الأخير بالمجموعة كعادتها، لتجبر على خوض ملحق التصفيات، وبالرغم من فوز فرنسا خارج ملعبها على جمهورية إيرلندا بهدف في ذهاب الملحق، إلا أن الصدمة الكبيرة كانت في نجاح الجيش الأخضر في معادلة النتيجة وسط الجماهير الفرنسية بهدف واحد أيضاً، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي شهد تسجيل فرنسا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 103، وهو الهدف الذي أثار جدلاً هائلاً بعد تمريرة الهدف من الفرنسي الأسطوري تيري هنري بعدما لمس الكرة بيده بشكل واضح، وهو أحد أهم الأسباب التي دعت الفيفا لاحقاً للتفكير في استخدام الفيديو، للحفاظ على مبدأ اللعب النظيف، بعدها خرج الديوك من الدور الأول لكأس العالم دون تحقيق أي فوز واحتلال المركز الأخير في المجموعة الأولى.

الجدير بالذكر أن فرنسا التي كانت ضمن الرعيل الأول المشارك في بطولات كأس العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لم تتمكن من بلوغ النهائيات في 5 محاولات، كانت الأولى في نسخة 1962، رغم أن الفريق حصدوا المركز الثالث في النسخة السابقة بالسويد، ولم تتمكن فرنسا من تجاوز بلغاريا في تلك التصفيات، بعد مواجهة الملحق الفاصلة بينهما، حيث خسر «الديوك» بهدف دون رد في إيطاليا كملعب محايد، وفي تصفيات 1970 كانت السويد هي العائق أمام بلوغ فرنسا للنهائيات، بعدما حصد «المحاربون» المركز الأول، واحتل الديوك المركز الثاني في مجموعة ضمت معهما النرويج أيضا، ثم حلت فرنسا ثالثة في المجموعة التاسعة لتصفيات نسخة 1974 بعد الاتحاد السوفييتي المتأهل، وجمهورية أيرلندا بفوز وحيد وهزيمتين وتعادل، لتفشل في التأهل للمرة الثانية على التوالي، وتكرر الأمر مجددا إذ جاءت فرنسا ثالثة في ترتيب المجموعة الخامسة خلف يوغوسلافيا وإسكتلندا في تصفيات مونديال 1990، ثم عادت كل من السويد وبلغاريا لتبعد «الديوك» عن المونديال في تصفيات 1994، إذ احتل المرتبة الثالثة أيضا بعدهما وهو ربما ما قد يحدث هذه المرة أيضا !

على جانب آخر، يجاهد المنتخب الهولندي للهروب من قاعدة تاريخية سوداء، تشير إلى فشله في بلوغ المونديال التالي مباشرة لمحاولته غير الناجحة في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية، فعندما خسرت الطاحونة الهولندية فرصتها في المشاركة في بطولة يورو 1964، لم تتمكن بعدها من بلوغ مونديال 1966، بعدما احتلت المركز الثالث خلف سويسرا وإيرلندا الشمالية، حيث لم تتمكن من تحقيق أي فوز عليهما، واكتفت بانتصارين على ألبانيا صاحبة المركز الأخير في تلك المجموعة، وبنفس السيناريو فشل «البرتقالي» في التواجد في بطولة يورو 1968 فما كان منه إلا أن خرج من تصفيات مونديال 1970، أيضا بعد احتلاله المركز الثالث بعد بلغاريا المتأهل الذي خسر وتعادل معه في المواجهتين، وكانت بولندا هي الوصيف، ثم لوكسمبورج في المرتبة الرابعة والأخيرة.

وغابت «الطواحين» مجدداً عن بطولة اليورو في 1984، قبل أن تخوض معركة خاسرة جديدة في تصفيات مونديال 1986، حيث حلت وصيفة للمجر بالمجموعة الخامسة، لكن تجدد الأمل بخوضها لملحق التصفيات هذه المرة أمام بلجيكا، ورغم الفوز في لقاء الإياب 2/&rlm&rlm&rlm 1، إلا أن فوز «الشياطين الحمر» في الذهاب بهدف، حرم هولندا مجدداً من بلوغ النهائيات، وكسر «البرتقالي» تلك القاعدة المحبطة مرة واحدة فقط، بعد فشله في التأهل إلى يورو 1972، إذ نجح في تجاوز هذا الأمر وتأهل مباشرة عبر التصفيات إلى مونديال 1974، الذي احتل فيه مركز الوصيف في عهد «الأسطوري» يوهان كرويف الذي صنع المجد الهولندي في تلك الحقبة بوصافة مونديال 1978، وثالث يورو 1976.

كانت هولندا ابتعدت عن المونديال 7 مرات، بسبب الفشل في التأهل عبر التصفيات بجانب عدم مشاركتها في النسخة الأولى عام 1930، ثم نسختي 50 و54، ولم تتمكن «الطواحين» من تجاوز التصفيات في 4 بطولات متتالية، بدءا من نسخة 1958 حتى 1970، ثم مرتين متتاليتين في 1982 و1986 وأخيراً كان الغياب عن نسخة 2002، ويخشى «البرتقالي» من غياب جديد عن مونديال روسيا على نفس النسق، بعد ابتعاده عن يورو 2016 الأخيرة، في مفاجأة كبرى نظراً ضعف المجموعة الأولى التي تأهل عنها التشيك وآيسلندا وتركيا، في حين جاءت هولندا في المركز الرابع، ونجحت «الطواحين» في تجاوز الهزيمة المذلة أمام فرنسا في الأسبوع الماضي بفوز هام للغاية على حساب بلغاريا 3/&rlm&rlm&rlm 1، لترتقي إلى المرتبة الثالثة، حيث تحتاج إلى انتصارين في آخر جولتين من التصفيات على روسيا البيضاء خارج القواعد، وأمام السويد في أمستردام، وهو ما يمنحها فرصة التأهل في ظل النتائج الأخيرة والصراع المعقد بين الرباعي المتنافس على القمة.