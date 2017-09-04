فهد الضنحاني: أجواء الأسرة الواحدة وراء نجاح «النواخذة»

فيصل النقبي ( دبا الفجيرة )

نجحت إدارة دبا الفجيرة في تجديد التعاقد مع الحارس فهد الضنحاني، على سبيل الإعارة قادماً من نادي الوحدة، لحراسة عرين الفريق للموسم الثاني على التوالي في دوري الخليج العربي، بعد نجاحه الكبير في قيادة الفريق مع زملائه للبقاء في دوري المحترفين، وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وكشف فهد الضنحاني عن تطلعه وإصراره الكبير على مواصلة مشواره مع الفريق للموسم الثاني، مشيراً إلى أنه يقّدر ثقة إدارة النادي به وبقدراته، موجهاً الشكر لإدارة الوحدة على سماحها له بمواصلة مشواره مع دبا الفجيرة.

وأكد الضنحاني أن موقف الوحدة ليس غريباً، لأن الوحدة لا يقف ضد مصلحة أي لاعب، وهذا يبرهن على التفهم وحسن الإدارة الوحداوية.

وأشار الضنحاني إلى جاهزيته وكل زملائه لموسم صعب في دوري الخليج العربي، وخاصة بعد تقليص العدد إلى 12 نادياً، مضيفاً أن زملاءه في الفريق مصممون على أن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل تحقيق أهداف الفريق طوال الموسم.

وتابع: أعتقد بأن الاستقرار الفني وتجديد التعاقد مع المدرب البرازيلي كاميلي هو عنصر قوة للفريق، فالمدرب حقق نتائج ممتازة منذ توليه المهمة، ويمتلك الخبرة اللازمة في دوري الخليج العربي حيث قضى 4 مواسم بالإمارات، كما أن إدارة النادي نجحت في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين من المواطنين أو الأجانب، وخاصة سياو البرازيلي الذي يمتلك خبرة ميدانية كبيرة بدوري الإمارات وكذلك السنغالي ديالو، كما أن تجديد التعاقد مع البخيت وفتوحي يعد إنجازاً كبيراً، ونتمنى بأن نوفق في نهاية الموسم في تحقيق النتيجة المرجوة ونسعد إدارتنا وجماهيرنا الكبيرة.

وقال الضنحاني، إن حراس الفريق جاهزون لحماية عرين النواخذة، والكل في خدمة الفريق، مشيراً إلى أن أجواء النادي الأسرية هي مفتاح النجاح والتفوق وتحقيق النتائج الإيجابية.