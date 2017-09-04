فهد الضنحاني: أجواء الأسرة الواحدة وراء نجاح «النواخذة»

فيصل النقبي ( دبا الفجيرة )
نجحت إدارة دبا الفجيرة في تجديد التعاقد مع الحارس فهد الضنحاني، على سبيل الإعارة قادماً من نادي الوحدة، لحراسة عرين الفريق للموسم الثاني على التوالي في دوري الخليج العربي، بعد نجاحه الكبير في قيادة الفريق مع زملائه للبقاء في دوري المحترفين، وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وكشف فهد الضنحاني عن تطلعه وإصراره الكبير على مواصلة مشواره مع الفريق للموسم الثاني، مشيراً إلى أنه يقّدر ثقة إدارة النادي به وبقدراته، موجهاً الشكر لإدارة الوحدة على سماحها له بمواصلة مشواره مع دبا الفجيرة.
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وأشار الضنحاني إلى جاهزيته وكل زملائه لموسم صعب في دوري الخليج العربي، وخاصة بعد تقليص العدد إلى 12 نادياً، مضيفاً أن زملاءه في الفريق مصممون على أن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل تحقيق أهداف الفريق طوال الموسم.
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وقال الضنحاني، إن حراس الفريق جاهزون لحماية عرين النواخذة، والكل في خدمة الفريق، مشيراً إلى أن أجواء النادي الأسرية هي مفتاح النجاح والتفوق وتحقيق النتائج الإيجابية.