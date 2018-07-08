فاران: مهمة إيقاف هازارد جماعية

أنور إبراهيم (القـاهــــرة)

لا يضع المدافع الفرنسي رافائيل فاران منتخب بلاده مرشحاً أول للفوز بلقب كأس العالم «روسيا 2018»، ولكنه يعتقد أن «الديوك» أصبحوا أكثر تكاملاً، مشيراً إلى أن منتخب بلاده أحرز تقدماً ملموساً على المستوى الجماعي، بفضل مجموعة من النجوم الموهوبين، والذين يقودهم ديدييه ديشامب المدير الفني، ويقدمون أقصى ما لديهم من أجل أحراز اللقب، ويسعون للفوز على إيدن هازارد ورفاقه البلجيكيين في نصف النهائي مساء بعد غد.

واعترف فاران الذي سجل هدفاً مهماً من ضربة رأس رائعة في مرمى أوروجواي في دور الثمانية، بأن الخبرة الفيصل في البطولات الكبيرة، وأن تجنب الأخطاء ضرورة في مثل هذه المراحل الحاسمة.

وأشاد فاران بمنتخب بلجيكا، وقال إنه فريق قوي جداً وشاب، ووصل إلى مرحلة النضج، ويجيد لاعبوه التمرير، فضلاً عن سرعتهم في الهجمات المرتدة، والتزامهم التكتيكي، ولهذا ستكون مواجهته صعبة جداً، ولابد أن نكون في أفضل «فورمة»، إذا كنا نريد الفوز عليه وبلوغ النهائي.

وحول رأيه في المردود الذي قدمه منتخب بلاده في البطولة حتى الآن، قال فاران: نحن نصعد في قوة وأصبحنا نعرف كيف ننوع إيقاع اللعب حسب ظروف كل مباراة، ونجحنا في تضييق المساحات بين خطوطنا، بل أصبحنا أكثر تكاملاً، ونلعب كرة مباشرة ولدينا لاعبون متميزون قادرون على صنع الفارق، والتحكم في إيقاع المباريات أحد مصادر قوتنا.