الجرمن: عجمان يملك الإرادة للبقاء في «المحترفين»

عماد النمر (عجمان)

تراجع عجمان عن إقامة مباراة ودية ثانية، نظراً لانشغال جميع الفرق، واكتفى البرتقالي بالودية الوحيدة التي لعبها أمام الوصل، وانتهت بالتعادل السلبي، وظهر فيها الفريق بصورة جيدة.

وتسعى الإدارة البرتقالية لإنهاء ملف الأجانب، حيث يبحث عن مهاجم صريح يكون المحترف الرابع، وتتم حاليا المفاضلة بين أكثر من لاعب لاختيار الأنسب، وسوف تحسم الأمور خلال الأيام المقبلة، وكان الفريق جدد التعاقد مع البرازيلي إديسلون بيريرا للعام الثالث على التوالي، وتعاقد مع الأوزبكي عزيز بك حيدروف لاعب وسط الشباب السابق، وبكاري كونيه لاعب اتحاد كلباء السابق، إضافة لعدد من اللاعبين المواطنين، هم سالم عبيد من رأس الخيمة، وليد الياماحي من الفجيرة، محمد سبيل من الأهلي، حسين عبد الرحمن، ووليد خالد من دبي، علي الحوسني من الوحدة، حسن زهران من الوصل، خليفة عبد الله من الأهلي، محمد الخديم من دبا الفجيرة، ومحمد أحمد من دبا الحصن، كما تعاقد الفريق مع المعد البدني البرازيلي مانويل موريرا ليكمل الطاقم التدريبي.

وقال خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، إن الفريق يملك الإرادة والعزيمة والإصرار على البقاء في دوري المحترفين، مشيرا إلى أن الإدارة سعت بكل ما تملك من إمكانات لتجهيز الفريق لدوري الخليج العربي، بداية من تجديد التعاقد مع المدرب القدير أيمن الرمادي لقيادة الفريق للموسم الثاني على التوالي، بعد نجاحه الكبير مع الفريق الموسم الماضي الذي حصل فيه على لقب الدوري وصعد بجدارة إلى صفوف المحترفين، ثم تم التجديد للمحترف إديلسون هداف دوري الأولى، واستقطاب حيدروف وبكاري كونيه، إضافة لعدد مميز من اللاعبين المواطنين إلى جانب أبناء النادي المستمرين مع الفريق، ونأمل أن يظهر الفريق، بما يليق باسم ومكانة عجمان.

وأوضح الجرمن أن الموسم الجديد سوف يكون استثنائياً من كافة الجوانب، سواء في المحترفين أو الدرجة الأولى، ففي المحترفين يتواجد 12 فريقا فقط، ما يعني أن المنافسة ستكون ساخنة ومثيرة، والتركيز سيكون كبيرا من الجميع، كما أن الدرجة الأولى سوف يشتد الصراع فيها من أجل الصعود للمحترفين، حيث إنه هناك فرصة لأربعة فرق هذا الموسم، حيث سيصعد أول وثاني الدوري مباشرة، وتتاح الفرصة للثالث والرابع من خلال الملحق الرباعي مع الفريقين الأخيرين في دوري الخليج العربي.

وحول عودة عجمان للمرة الثالثة لدوري الخليج العربي، قال إن البرتقالي في ظهوره الأول بالمحترفين بقي لمدة موسمين، وفي المرة الثانية بقى أربعة مواسم، ونأمل في المرة الثالثة أن نثبت أقدامنا وسط أندية دوري الخليج العربي.

وعن السبب في تأخر التعاقد مع المحترف الرابع، قال ليس هناك تأخير بالمعنى المفهوم، فما زال لدى الأندية متسع من الوقت، لذلك فكل الإدارة تتمهل في الاختيار، وهناك العديد من الأندية لم تكمل تعاقداتها، نظراً لقلة المعروض من اللاعبين، خاصة أن كل إدارة فنية تسعى للتعاقد مع اللاعب الأفضل، ونحن ندرس مع الجهاز الفني بعض اللاعبين لاختيار اللاعب المناسب لنا، وبمجرد أن يحسم الجهاز الفني أمره في اختيار الأفضل والأنسب سوف يتم التعاقد مباشرة.

وعن حصول النادي على رخصة المحترفين، قال لدينا كافة الإمكانات المادية التي سمحت لنا بالحصول على الرخصة، ولدينا بنية أساسية جيدة في النادي، ونتعاون مع لجنة المحترفين من أجل استكمال كافة متطلبات التواجد بدوري المحترفين، وملعب عجمان جاهز تماماً لإقامة كل المباريات حسب المواصفات المعمول بها في كل الأندية.